Barclays Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Wendy - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Barclays Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Barclays Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Barclays Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Barclays Aktie beträgt 6,58€. Die Barclays Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,35 %.
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Analysten und Kursziele für die Barclays Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00GBP
|+19,41 %
|-
|RBC
|5,00GBP
|+19,41 %
|09.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00GBP
|+67,17 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|5,00GBP
|+19,41 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|6,00GBP
|+43,29 %
|22.10.2026
|RBC
|5,00GBP
|+19,41 %
|22.10.2026
|UBS
|5,00GBP
|+19,41 %
|22.10.2026
|UBS
|5,00GBP
|+19,41 %
|22.10.2026
|BERENBERG
|6,00GBP
|+43,29 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|6,00GBP
|+43,29 %
|30.09.2026
-3,67 %
+2,37 %
-8,19 %
-12,30 %
+8,96 %
+229,91 %
+106,55 %
+136,42 %
+157,82 %
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