Barclays Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Barclays Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Barclays Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Barclays Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Barclays Aktie beträgt 6,58€. Die Barclays Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,35 %.