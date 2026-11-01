Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 80,80€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,34 %.
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Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|73,00Euro
|-11,77 %
|-
|Bernstein
|95,00Euro
|+14,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-15,40 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|73,00EUR
|-11,77 %
|06.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+14,82 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+14,82 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+14,82 %
|19.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|74,00EUR
|-10,56 %
|27.10.2026
|RBC
|67,00EUR
|-19,02 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|74,00EUR
|-10,56 %
|27.10.2026
|JPMORGAN
|80,00EUR
|-3,31 %
|27.10.2026
|UBS
|82,00EUR
|-0,89 %
|27.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+14,82 %
|27.10.2026
|BERENBERG
|72,00EUR
|-12,98 %
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|RBC
|72,00EUR
|-12,98 %
|30.10.2026
+1,95 %
+0,46 %
+6,38 %
+2,00 %
-10,05 %
-32,18 %
-11,09 %
+3,43 %
+2.676,51 %
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