Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 80,80€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,34 %.