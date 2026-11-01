BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 66,17€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,63 %.