BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 66,17€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,63 %.
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Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|60,00Euro
|+3,95 %
|-
|UBS
|60,00Euro
|+3,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|71,00EUR
|+23,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|71,00EUR
|+23,01 %
|-
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+42,07 %
|01.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+3,95 %
|05.10.2026
|UBS
|60,00EUR
|+3,95 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+3,95 %
|11.10.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+42,07 %
|13.10.2026
|RBC
|58,00EUR
|+0,49 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+3,95 %
|19.10.2026
|UBS
|70,00EUR
|+21,28 %
|30.09.2026
-0,07 %
+0,24 %
+4,75 %
-4,53 %
-29,71 %
-34,99 %
-34,18 %
-27,78 %
+257,53 %
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