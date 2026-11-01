BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
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Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BNP Paribas (A) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 121,17€. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,88 %.
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Analysten und Kursziele für die BNP Paribas (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|105,00EUR
|+22,08 %
|09.10.2026
|JEFFERIES
|139,00EUR
|+61,61 %
|26.10.2026
|JEFFERIES
|139,00EUR
|+61,61 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|119,00EUR
|+38,36 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|120,00EUR
|+39,52 %
|28.10.2026
|RBC
|105,00EUR
|+22,08 %
|28.10.2026
-2,52 %
+3,48 %
-12,24 %
-18,49 %
+28,97 %
+57,87 %
+47,28 %
+60,24 %
+415,65 %
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