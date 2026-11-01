BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 24,14€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,91 %.
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Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|+9,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|+9,47 %
|-
|RBC
|24,00EUR
|+14,23 %
|09.10.2026
|BARCLAYS
|24,00EUR
|+14,23 %
|19.10.2026
|RBC
|24,00EUR
|+14,23 %
|29.10.2026
|UBS
|24,00EUR
|+14,23 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+28,51 %
|29.10.2026
-3,71 %
-5,53 %
-17,35 %
-7,24 %
+17,64 %
+181,94 %
+247,45 %
+221,35 %
+75,87 %
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