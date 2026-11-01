BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 24,14€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,91 %.