BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 81,68€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +988,00 %.