BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 81,68€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +988,00 %.
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Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|550,00Euro
|+7.226,50 %
|-
|Analyst
|720,00Euro
|+9.491,05 %
|-
|UBS
|7,00GBP
|+11,61 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-20,28 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|7,00GBP
|+11,61 %
|13.10.2026
|RBC
|7,00GBP
|+11,61 %
|13.10.2026
|UBS
|7,00GBP
|+11,61 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-20,28 %
|19.10.2026
|BERENBERG
|7,00GBP
|+11,61 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|7,00GBP
|+11,61 %
|20.10.2026
|UBS
|7,00GBP
|+11,61 %
|20.10.2026
|RBC
|7,00GBP
|+11,61 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-20,28 %
|30.10.2026
|JPMORGAN
|7,00GBP
|+11,61 %
|30.10.2026
|RBC
|7,00GBP
|+11,61 %
|30.10.2026
|RBC
|7,00GBP
|+11,61 %
|30.10.2026
|UBS
|7,00GBP
|+11,61 %
|30.10.2026
-0,29 %
+0,74 %
+16,14 %
+19,18 %
+49,57 %
+22,96 %
+80,80 %
+36,96 %
+82,96 %
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