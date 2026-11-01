Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 13,30€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,81 %.
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Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|12,00Euro
|+18,93 %
|-
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+18,93 %
|14.10.2026
|UBS
|14,00EUR
|+38,75 %
|15.10.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|+38,75 %
|19.10.2026
|UBS
|14,00EUR
|+38,75 %
|19.10.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+28,84 %
|28.10.2026
|RBC
|13,00EUR
|+28,84 %
|28.10.2026
|UBS
|14,00EUR
|+38,75 %
|28.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|14,00EUR
|+38,75 %
|30.09.2026
|RBC
|13,00EUR
|+28,84 %
|30.09.2026
-3,67 %
-10,71 %
-20,54 %
-14,91 %
+13,75 %
+189,44 %
+205,16 %
+139,40 %
+89,16 %
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