DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 79,20€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,44 %.