DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
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Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 79,20€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,44 %.
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Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|60,00Euro
|-8,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00EUR
|-9,54 %
|-
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+37,99 %
|01.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|-8,00 %
|02.10.2026
|UBS
|93,00EUR
|+42,59 %
|02.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|04.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+41,06 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+41,06 %
|12.10.2026
|RBC
|76,00EUR
|+16,53 %
|28.10.2026
|RBC
|78,00EUR
|+19,60 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|-8,00 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+41,06 %
|28.10.2026
|UBS
|93,00EUR
|+42,59 %
|28.10.2026
|UBS
|93,00EUR
|+42,59 %
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|-8,00 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+37,99 %
|29.10.2026
+1,43 %
+4,82 %
+10,58 %
-7,70 %
-15,41 %
+18,39 %
+15,62 %
+4,66 %
+323,18 %
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