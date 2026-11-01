Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: welcomeinside - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 100,38€. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,69 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Coca-Cola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|104,00US-Dollar
|+10,54 %
|-
|UBS
|106,00US-Dollar
|+12,67 %
|-
|UBS
|104,00USD
|+10,54 %
|16.10.2026
|RBC
|96,00USD
|+2,04 %
|25.10.2026
|JPMORGAN
|95,00USD
|+0,98 %
|27.10.2026
|RBC
|96,00USD
|+2,04 %
|27.10.2026
|RBC
|96,00USD
|+2,04 %
|27.10.2026
|UBS
|106,00USD
|+12,67 %
|27.10.2026
+0,69 %
-0,73 %
+9,59 %
+8,44 %
+42,76 %
+60,74 %
+72,89 %
+118,30 %
+440,73 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte