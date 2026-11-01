Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 84,29€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,13 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|82,00Euro
|+23,68 %
|-
|JPMorgan
|78,00Euro
|+17,65 %
|-
|UBS
|90,00Euro
|+35,75 %
|-
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+17,65 %
|04.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+23,68 %
|07.10.2026
|UBS
|90,00EUR
|+35,75 %
|08.10.2026
|UBS
|90,00EUR
|+35,75 %
|30.09.2026
-2,84 %
-1,46 %
-3,83 %
-6,01 %
+0,76 %
+45,11 %
-14,35 %
-44,34 %
+1.354,59 %
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