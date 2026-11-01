Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 311,67€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,85 %.