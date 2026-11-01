Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: cineberg - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 311,67€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,85 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|330,00Euro
|+2,87 %
|-
|UBS
|265,00Euro
|-17,39 %
|-
|Deutsche Bank
|313,00Euro
|-2,43 %
|-
|Deutsche Bank
|339,00Euro
|+5,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|313,00EUR
|-2,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|313,00EUR
|-2,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|339,00EUR
|+5,67 %
|-
|UBS
|265,00EUR
|-17,39 %
|01.10.2026
|WARBURG RESEARCH
|322,00EUR
|+0,37 %
|02.10.2026
|JEFFERIES
|330,00EUR
|+2,87 %
|04.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|19.10.2026
|RBC
|252,00EUR
|-21,45 %
|20.10.2026
|UBS
|265,00EUR
|-17,39 %
|20.10.2026
|JEFFERIES
|330,00EUR
|+2,87 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+7,54 %
|20.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|307,00EUR
|-4,30 %
|21.10.2026
|DZ BANK
|340,00EUR
|+5,99 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|347,00EUR
|+8,17 %
|23.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|295,00EUR
|-8,04 %
|30.09.2026
+1,78 %
+0,98 %
+10,93 %
+18,81 %
+44,83 %
+106,30 %
+122,01 %
+371,43 %
+1.620,11 %
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