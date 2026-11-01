Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 37,83€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|JPMorgan
|41,00Euro
|+35,58 %
|-
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+35,58 %
|05.10.2026
|RBC
|36,00EUR
|+19,05 %
|05.10.2026
|MPCM
|41,00EUR
|+35,58 %
|07.10.2026
|UBS
|37,00EUR
|+22,35 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+9,13 %
|26.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+9,13 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+35,58 %
|28.10.2026
|RBC
|36,00EUR
|+19,05 %
|28.10.2026
|RBC
|40,00EUR
|+32,28 %
|28.10.2026
|UBS
|37,00EUR
|+22,35 %
|28.10.2026
|UBS
|38,00EUR
|+25,66 %
|29.10.2026
-2,58 %
+7,87 %
-5,46 %
-3,43 %
-2,44 %
+193,59 %
+171,11 %
+153,80 %
+11,83 %
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