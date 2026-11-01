Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 53,88€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,88 %.
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Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|44,00Euro
|+7,71 %
|-
|Analyst
|54,00Euro
|+32,19 %
|-
|JPMorgan
|70,00Euro
|+71,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|+59,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+71,36 %
|-
|RBC
|54,00EUR
|+32,19 %
|08.10.2026
|UBS
|45,00EUR
|+10,16 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+27,29 %
|08.10.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+71,36 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|+12,61 %
|11.10.2026
|RBC
|44,00EUR
|+7,71 %
|13.10.2026
|RBC
|44,00EUR
|+7,71 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|+12,61 %
|27.10.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+71,36 %
|27.10.2026
|UBS
|42,00EUR
|+2,82 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|+12,61 %
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
+0,53 %
-1,32 %
-0,13 %
-12,54 %
-28,18 %
-27,18 %
-43,32 %
-25,44 %
+111,03 %
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