Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 53,88€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,88 %.