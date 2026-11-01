Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: DEUTZ AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 15,67€. Die Deutz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,05 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|16,00Euro
|+67,54 %
|-
|BERENBERG
|16,00EUR
|+67,54 %
|06.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00EUR
|+25,65 %
|12.10.2026
|MPCM
|19,00EUR
|+98,95 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00EUR
|+25,65 %
|14.10.2026
|MPCM
|19,00EUR
|+98,95 %
|29.10.2026
-6,74 %
-2,75 %
-16,15 %
-2,60 %
+9,33 %
+151,32 %
+29,84 %
+112,22 %
-48,41 %
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