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    DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

    Aktie kaufen oder verkaufen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Aktie kaufen oder verkaufen - DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
    Foto: Frank - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
    15 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 62,56. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,12 %.

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    Long
    54,93€
    Basispreis
    0,39
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    62,24€
    Basispreis
    0,39
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    Hebel
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 67,00Euro +14,73 % -
    Deutsche Bank 64,00Euro +9,59 % -
    JPMorgan 65,00Euro +11,30 % -
    JPMorgan 65,00Euro +11,30 % -
    JPMorgan 65,00Euro +11,30 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 64,00EUR +9,59 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 47,00EUR -19,52 % 05.10.2026
    UBS 59,00EUR +1,03 % 05.10.2026
    JEFFERIES 61,00EUR +4,45 % 08.10.2026
    JPMORGAN 65,00EUR +11,30 % 08.10.2026
    JPMORGAN 65,00EUR +11,30 % 12.10.2026
    RBC 67,00EUR +14,73 % 15.10.2026
    JPMORGAN 65,00EUR +11,30 % 16.10.2026
    RBC 67,00EUR +14,73 % 16.10.2026
    DZ BANK - - 19.10.2026
    BARCLAYS 63,00EUR +7,88 % 19.10.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 47,00EUR -19,52 % 23.10.2026
    JPMORGAN 65,00EUR +11,30 % 27.10.2026
    JPMORGAN 65,00EUR +11,30 % 29.10.2026

    DHL Group

    -0,78 %
    +2,35 %
    +1,96 %
    +2,21 %
    +47,03 %
    +59,98 %
    +8,35 %
    +106,35 %
    +172,90 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,32, was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Autor
    Analysten Monitor
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    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
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    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26 Im Oktober `26 haben 19 Analysten die DHL Group Aktie eingestuft.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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