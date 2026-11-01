DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Frank - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 62,56€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,12 %.
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Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|67,00Euro
|+14,73 %
|-
|Deutsche Bank
|64,00Euro
|+9,59 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+11,30 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+11,30 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+11,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|64,00EUR
|+9,59 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|-19,52 %
|05.10.2026
|UBS
|59,00EUR
|+1,03 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|61,00EUR
|+4,45 %
|08.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+11,30 %
|08.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+11,30 %
|12.10.2026
|RBC
|67,00EUR
|+14,73 %
|15.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+11,30 %
|16.10.2026
|RBC
|67,00EUR
|+14,73 %
|16.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.10.2026
|BARCLAYS
|63,00EUR
|+7,88 %
|19.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|-19,52 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+11,30 %
|27.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+11,30 %
|29.10.2026
-0,78 %
+2,35 %
+1,96 %
+2,21 %
+47,03 %
+59,98 %
+8,35 %
+106,35 %
+172,90 %
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