Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Telekom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 36,00€. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,41 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+53,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+53,79 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|38,00EUR
|+46,10 %
|05.10.2026
|UBS
|35,00EUR
|+34,56 %
|06.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|+7,65 %
|16.10.2026
|BARCLAYS
|32,00EUR
|+23,03 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+46,10 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+46,10 %
|29.10.2026
|BERENBERG
|35,00EUR
|+34,56 %
|30.09.2026
+1,68 %
+0,23 %
-1,92 %
-5,62 %
-8,06 %
+27,78 %
+60,58 %
+80,11 %
+64,57 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte