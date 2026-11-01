Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 229,50€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,16 %.