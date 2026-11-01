Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: João Macedo - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 229,50€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,16 %.
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Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|200,00Euro
|+4,71 %
|-
|Analyst
|240,00Euro
|+25,65 %
|-
|Analyst
|240,00Euro
|+25,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|232,00EUR
|+21,47 %
|-
|RBC
|250,00EUR
|+30,89 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+4,71 %
|09.10.2026
|UBS
|240,00EUR
|+25,65 %
|14.10.2026
|RBC
|240,00EUR
|+25,65 %
|15.10.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+4,71 %
|19.10.2026
|JEFFERIES
|210,00EUR
|+9,95 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|240,00EUR
|+25,65 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+30,89 %
|28.10.2026
|RBC
|240,00EUR
|+25,65 %
|28.10.2026
|RBC
|240,00EUR
|+25,65 %
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|BERENBERG
|210,00EUR
|+9,95 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|240,00EUR
|+25,65 %
|30.09.2026
-2,63 %
-1,60 %
-0,61 %
-7,86 %
-9,07 %
+53,39 %
+71,49 %
+249,18 %
+950,61 %
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