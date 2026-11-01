ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Eni S.p.A.
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 29,38€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,19 %.
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Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|31,00Euro
|+14,14 %
|-
|UBS
|30,00EUR
|+10,46 %
|05.10.2026
|RBC
|28,00EUR
|+3,09 %
|09.10.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+10,46 %
|12.10.2026
|RBC
|28,00EUR
|+3,09 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+3,09 %
|20.10.2026
|UBS
|30,00EUR
|+10,46 %
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|RBC
|28,00EUR
|+3,09 %
|23.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|29,00EUR
|+6,77 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+10,46 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+3,09 %
|23.10.2026
|UBS
|30,00EUR
|+10,46 %
|23.10.2026
|UBS
|32,00EUR
|+17,82 %
|23.10.2026
+0,82 %
+2,51 %
+12,65 %
+15,57 %
+70,07 %
+72,44 %
+117,84 %
+103,54 %
+386,48 %
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