ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 29,38€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,19 %.