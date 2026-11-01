Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 10,00€. Die Enel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,38 %.
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Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+7,38 %
|-
|UBS
|10,00EUR
|+7,38 %
|07.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+7,38 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+7,38 %
|19.10.2026
+0,25 %
+1,28 %
+5,64 %
-5,51 %
+6,69 %
+60,57 %
+26,59 %
+135,83 %
+47,83 %
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