EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 210,69€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,22 %.