EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 210,69€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,22 %.
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Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|225,00Euro
|+23,05 %
|-
|Goldman Sachs
|170,00Euro
|-7,03 %
|-
|Deutsche Bank
|197,00Euro
|+7,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|157,00EUR
|-14,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|157,00EUR
|-14,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|197,00EUR
|+7,74 %
|-
|UBS
|247,00EUR
|+35,08 %
|05.10.2026
|UBS
|247,00EUR
|+35,08 %
|14.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+1,18 %
|20.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|170,00EUR
|-7,03 %
|20.10.2026
|JEFFERIES
|225,00EUR
|+23,05 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|305,00EUR
|+66,80 %
|20.10.2026
|RBC
|190,00EUR
|+3,91 %
|20.10.2026
|RBC
|190,00EUR
|+3,91 %
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|UBS
|244,00EUR
|+33,44 %
|21.10.2026
|BARCLAYS
|265,00EUR
|+44,93 %
|22.10.2026
+2,38 %
+3,69 %
+25,33 %
+10,35 %
-42,41 %
+7,79 %
+1,20 %
+78,02 %
+200,82 %
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