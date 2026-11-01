CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 87,63€. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,54 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|68,00Euro
|+5,18 %
|-
|JPMorgan
|95,00Euro
|+46,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+54,68 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+31,48 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+46,95 %
|04.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|68,00EUR
|+5,18 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+46,95 %
|15.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+46,95 %
|21.10.2026
+1,65 %
+1,33 %
+14,12 %
+5,81 %
-16,04 %
+15,34 %
+2,68 %
+98,61 %
+955,51 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte