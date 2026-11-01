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    TeamViewer kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

    Die Community sucht die Richtung

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    Bei TeamViewer herrscht derzeit Stillstand – zumindest beim Kurs. Im Forum wird dagegen intensiv darüber gestritten, ob Niedrige Bewertung bei operativer Stabilisierung oder Anhaltende Wachstumsschwäche und Vertrauensverlust stärker wiegt.

    Die Community sucht die Richtung - TeamViewer kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Die TeamViewer-Aktie hat auf Wochensicht 1,6 Prozent verloren. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem der bevorstehende Quartalsbericht für intensive Diskussionen: Zeigen die Zahlen am 3. November eine operative Wende, oder bleibt die niedrige Bewertung Ausdruck berechtigter Zweifel? Im Mittelpunkt stand die Frage, ob eine Bestätigung der Jahresprognose genügt oder das Management endlich wieder Wachstum vorweisen muss.

    Reicht Stabilisierung – oder muss Wachstum her?

    Die zuversichtliche Seite verweist auf die Bewertung. Das geprüfte Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Vorjahres beträgt 8,07, die Marktkapitalisierung 1,19 Milliarden Euro. Mehrere Beiträge leiten daraus ab, dass die Erwartungen bereits niedrig seien. Ihre These: Schon eine verlässlich erreichte Prognose könnte Vertrauen zurückbringen und eine Neubewertung ermöglichen. Dass eine Prognoseverfehlung im Kurs bereits berücksichtigt sei, bleibt allerdings eine Einschätzung der Community.

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    Operativ richtet sich die Hoffnung auf das Großkundengeschäft und TeamViewer ONE. Einige Teilnehmer erwarten dort Fortschritte, verlangen aber messbare Belege. Ein mehrfach aufgegriffenes Argument lautet, ein günstigerer Geschäftsmix könne Margen und Gewinn stützen, selbst wenn sich der Gesamtumsatz noch nicht erhole. Die zugrunde liegende Annahme, dass Zuwächse bei profitableren Großkunden Schwächen bei kleineren Kunden ausgleichen, ist bislang eine Erwartung aus dem Forum, kein gesicherter Befund für das dritte Quartal.

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    Besonders konkret wird die Debatte bei den jährlich wiederkehrenden Erlösen, kurz ARR. Eine im Forum zusammengestellte Quartalsübersicht beschreibt eine nachlassende Umsatz- und ARR-Dynamik. Daraus entwickelt ein Beitrag ein vorsichtiges Szenario mit weiterhin leicht rückläufigen währungsbereinigten Werten. Eine Rückkehr zu positivem ARR-Wachstum wäre aus dieser Sicht ein erstes Signal für eine wirksame Strategie. Die genannten historischen Einzelwerte und Erwartungen sind jedoch nicht unabhängig bestätigt.

    Die skeptische Seite hält dagegen, dass eine niedrige Bewertung allein keinen Kurstreiber darstellt. Wiederholt wird mangelndes Vertrauen in die Umsetzung durch das Management genannt. Eine weitere Enttäuschung könnte diesen Vorbehalt verstärken. Auch die optimistischeren Stimmen sind bei einer Prognoseanhebung uneins: Während einige sie als Beleg für Fortschritte erwarten, halten andere bereits eine belastbare Bestätigung für ausreichend. Vergleiche mit US-Softwarekonzernen liefern dabei wenig Klarheit, weil Wachstum, Verschuldung und Cashflow nach Einschätzung der Diskutierenden unterschiedlich gewichtet werden müssen.

    Am Dienstag zählen Zahlen statt Versprechen

    Am 3. November 2026 stehen das Q3-Ergebnis und der Analyst Call an. Entscheidend werden Aussagen zur Jahresprognose, zur ARR-Entwicklung und zur Profitabilität sein. Beim Großkundengeschäft und TeamViewer ONE wartet die Community auf quantifizierbare Fortschritte. Charttechnisch bildet das Wochenhoch bei 7,74 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 7,225 Euro die Unterstützung. Das zuletzt mit dem 0,8-Fachen des Wochenschnitts unterdurchschnittliche Handelsvolumen liefert bislang kein Signal erhöhter Handelsaktivität vor dem Termin.

    TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -1,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,74€ / 7,225€
    KGV (Vorjahr) 8,07
    Marktkapitalisierung 1,19 Mrd.EUR

    Stand: 01.11.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 03.11.2026: Q3 2026 Ergebnis und Analyst Call

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,74€ und das Wochentief bei 7,225€ die zunächst wichtigsten Marken.

    TeamViewer

    -1,56 %
    -1,62 %
    +19,47 %
    +8,51 %
    +11,85 %
    -49,53 %
    -44,48 %
    -75,93 %
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    Zur TeamViewer Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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