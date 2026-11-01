Die NABEP-Bohranlagenflotte wächst auf 41, da die Produktion 223.000 Barrel Öläquivalent pro Tag übersteigt.

CARACAS, Venezuela, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Im November wird die Flotte von North American Blue Energy Partners (NABEP) im Land 41 der 60 Bohranlagen erreichen, die Anfang dieses Monats angekündigt wurden.

NABEP verfügt über neun Bohranlagen, die in Venezuela neue Brunnen gebohrt haben. Drei sind im Junín-10-Block des Orinoco-Gürtels aktiv, drei weitere werden dort bald ihren Betrieb aufnehmen, und drei werden derzeit modernisiert oder in Position gebracht. Vier weitere werden aus Houston, Brasilien und Kolumbien verschifft. Zusammen werden diese Bohranlagen neue Förderanlagen für die Schwerölreserven von NABEP erschließen. Dazu gehören H&P- und NOV-Modelle von US-amerikanischen Herstellern.

Das Unternehmen verfügt außerdem über 20 Workover-Anlagen in Venezuela, mit denen bestehende Bohrlöcher repariert und stillgelegte oder leistungsschwache Bohrlöcher wieder in Betrieb genommen werden. Drei davon befinden sich im Maracaibo-See, zwölf in den Lagunillas- und Bachaquero-Feldern und fünf im Orinoco-Gürtel. Fünfzehn weitere werden derzeit in Houston für den Einsatz im Westen Venezuelas überholt. Alle 35 Bohrinseln werden vor ihrer Inbetriebnahme auf Kategorie 4, die gründlichste Stufe der Bohrinselinspektion, rezertifiziert.

Dies ist die zweite Flottenaktualisierung von NABEP nach der Hinzufügung von elf 550-PS-Workover-Rigs und zwei 1.500-PS-Bohranlagen im Oktober. Der Ausbau erfolgt im Zuge des kontinuierlichen Produktionsanstiegs. Die Produktion von NABEP erreichte am 19. Oktober 223.509 Barrel Öläquivalent pro Tag, gegenüber etwa 200.000 im August.

„Wir bezahlen jede einzelne dieser Bohranlagen mit dem Öl, das wir fördern. Es ist dieselbe Reinvestitionsstrategie, mit der wir die Produktion innerhalb von zwei Jahren erfolgreich verzehnfacht haben", sagte NABEP-CEO Alejandro Betancourt. „NABEP hat sich zum Ziel gesetzt, beispielloses Kapital in Venezuelas lange vernachlässigte Ölindustrie zu investieren und damit der venezolanischen Wirtschaft neues Leben einzuhauchen. Wir planen und investieren parallel in sofort bebaubare Industriebrachen bis hin zu den anspruchsvollsten Neubaugebieten, und kein Unternehmen ist für diese Aufgabe besser geeignet als eines, das hier vor Ort gegründet wurde und von venezolanischen Arbeitskräften betrieben wird."

Die neue Ausrüstung folgt auf die im August 2026 getroffene Vereinbarung zwischen NABEP und dem US-Außenministerium sowie dem US-Kriegsministerium zur deutlichen Ausweitung der Ölproduktion in Venezuela. Die erste Million Barrel Öl im Rahmen dieses Abkommens traf am 27. Oktober in Corpus Christi, Texas ein.

Das Unternehmen beschäftigt 5.000 Mitarbeiter und unterstützt 10.000 Vertragsarbeiter in Venezuela. NABEP hat seine Produktion innerhalb von zwei Jahren durch firmeneigene Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Dollar von etwa 18.000 Barrel pro Tag auf mehr als 200.000 Barrel pro Tag gesteigert. Mit der gleichen Strategie wird auch die laufende Produktionsoffensive finanziert, wobei jeden Monat weitere Hunderte Millionen Dollar reinvestiert werden.

NABEP kontrolliert die Rechte zur Vermarktung von mehr als 65 Milliarden Barrel P1-Ölreserven in Venezuela und plant, fast 100 Milliarden Dollar zu investieren, um die Produktionskapazität zu erhöhen und die Öl- und Gasinfrastruktur zu verbessern. NABEP baut seine Aktivitäten im Maracaibo-See und im Orinoco-Gürtel rasch aus. Das kurzfristige Ziel ist die Steigerung der Produktion auf mehr als 1 Million Barrel Öl pro Tag.

Über North American Blue Energy Partners

North American Blue Energy Partners (NABEP) ist ein unabhängiges Erdölexplorations- und -produktionsunternehmen, das in Nord- und Lateinamerika tätig ist und Niederlassungen in Caracas, Maracaibo und Lechería unterhält. NABEP engagiert sich für die verantwortungsvolle Entwicklung von Energieressourcen, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und den Wohlstand der Gemeinden, in denen es tätig ist. www.nabep.net

Pressekontakt: press@nabep.com

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