KI-Boom reicht nicht: Intel-Aktie stürzt ab, Bank senkt Kursziel

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 16,51 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp über den Analystenschätzungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 52 Cent statt der erwarteten 40 Cent. Der Nettogewinn sank allerdings um 18 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar.

Intel hat mit einem schwachen Ausblick einen heftigen Ausverkauf ausgelöst. Obwohl der Chipkonzern im dritten Quartal die Erwartungen beim bereinigten Gewinn übertraf und kräftig vom KI-Geschäft profitierte, fiel die Aktie nach der Prognose für das laufende Quartal im nachbörslichen Handel zunächst um rund 23 Prozent. Am folgenden Handelstag weitete sich das Minus zeitweise auf mehr als 29 Prozent aus. Damit erreichte das Papier den niedrigsten Stand seit April. Vom Sommerhoch hat es inzwischen mehr als die Hälfte eingebüßt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entscheidend für die Börse war der Ausblick. Für das vierte Quartal stellt Intel Erlöse von 15 bis 16 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 25 Cent in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 17,1 Milliarden Dollar Umsatz und 43 Cent Gewinn gerechnet. Selbst das obere Ende der Umsatzspanne bleibt damit deutlich unter den Erwartungen.

Die größte Belastung kommt aus dem PC-Geschäft. In der Sparte Client Computing and Personal AI sank der Umsatz um fünf Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar. Steigende Speicherpreise verteuern Computer und bremsen die Nachfrage. Finanzchef David Zinsner rechnet mit anhaltender Schwäche bis mindestens zum Ende des ersten Halbjahres 2027. Für das Gesamtjahr 2027 erwartet Intel einen um zehn Prozent schrumpfenden PC-Markt, nach einem Rückgang von zwölf Prozent im laufenden Jahr. Analysten der Bank of America prognostizieren für die PC-Auslieferungen im vierten Quartal ein Minus von 25 bis 30 Prozent zum Vorquartal.

Zwar wächst das Rechenzentrumsgeschäft dank des KI-Booms rasant: Der Umsatz legte um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar zu. Doch Engpässe bei Substraten, Rohstoffen und der Produktion verhindern, dass Intel die Nachfrage vollständig bedienen kann. Zudem wachsen Konkurrenzprodukte von AMD und ARM-Anbietern laut Bank of America zwei- bis viermal schneller.

Die Bank stuft Intel deshalb von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab und senkt das Kursziel von 145 auf 100 Dollar. Auch bei der Auftragsfertigung fehlen bislang konkrete Erfolge mit externen Kunden. Neue Aufträge für fortschrittliche Prozesse könnten die Bewertung der Foundry-Sparte jedoch erhöhen. Intel investiert weiter massiv in Fabriken und Ausrüstung – der Markt verlangt nun Belege, dass sich diese Ausgaben auszahlen.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -28,58 % und einem Kurs von 65,76USD auf Nasdaq (31. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.