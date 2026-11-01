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    Bayer-Sieg im Glyphosat-Prozess: Aktie springt – Klagen bleiben

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    Bayer-Sieg im Glyphosat-Prozess: Aktie springt – Klagen bleiben
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Bayer hat im US-Glyphosatstreit einen wichtigen juristischen Erfolg erzielt. Eine Jury in St. Louis im Bundesstaat Missouri wies die Klagen von drei Frauen gegen die Bayer-Tochter Monsanto einstimmig zurück. Die Klägerinnen hatten geltend gemacht, der Unkrautvernichter Roundup habe ihre Krebserkrankungen verursacht. Sie warfen dem Unternehmen unter anderem fehlerhafte Produktentwicklung, Betrug und Fahrlässigkeit vor. Die Geschworenen folgten diesen Vorwürfen nicht.

    Der Prozess galt als wichtiger Test für Bayer. Im Juni hatte der Oberste Gerichtshof der USA im Fall Durnell entschieden, dass Klagen wegen angeblich unzureichender Krebswarnhinweise unter bestimmten Voraussetzungen durch Bundesrecht ausgeschlossen sind. Im Verfahren in Missouri stützten sich die Klägerinnen deshalb auf andere rechtliche Argumente. Es war der erste Prozess nach dem Grundsatzurteil, in dem diese alternativen Vorwürfe geprüft wurden. Auch damit konnten sich die Klägerinnen nicht durchsetzen.

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    Anleger reagierten positiv auf den Richterspruch. Die Bayer-Aktie legte bereits am Donnerstag im Xetra-Handel um mehr als vier Prozent zu. Am Freitag stieg sie auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 4,9 Prozent auf 50,31 Euro. Im späteren Handel wurden 50,52 Euro erreicht, ein Plus von 5,34 Prozent. Damit rückte die Aktie an ein Mehrwochenhoch heran.

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    Bayer wertete das Urteil als Bestätigung seiner Position. Bill Dodero, Leiter der US-Rechtsabteilung, erklärte, es habe keine ausreichenden Beweise für die Anschuldigungen gegeben. Der Konzern sieht in der Entscheidung zudem ein Signal an weitere Kläger: Nach dem Urteil des Supreme Court seien die rechtlichen und beweistechnischen Hürden für neue Verfahren deutlich gestiegen. Bayer verweist weiterhin auf Studien und Einschätzungen von Behörden. Die US-Umweltbehörde EPA habe Roundup wiederholt als wahrscheinlich nicht krebserregend eingestuft. Der Konzern betont, glyphosathaltige Mittel seien bei sachgemäßer Anwendung sicher.

    Beendet ist der Rechtsstreit damit jedoch nicht. Bayer sieht sich in den USA weiterhin mit rund 65.000 Glyphosat-Klagen konfrontiert. Die Verfahren belasten den Konzern seit der Übernahme von Monsanto 2018 und haben bereits Milliarden gekostet. Im Mittelpunkt steht nun auch ein vorgeschlagener Sammelvergleich: Bayer will über bis zu 21 Jahre insgesamt maximal 7,25 Milliarden US-Dollar zahlen. Die richterliche Genehmigung steht noch aus. Sie könnte entscheidend dafür sein, ob sich die Rechtsrisiken umfassender eindämmen lassen.

    Analysten bewerteten den Juryentscheid überwiegend als ermutigend. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ und ein Kursziel von 61 Euro. Jefferies sprach ebenfalls von einem positiven Signal, blieb mit „Hold“ und einem Ziel von 46 Euro aber vorsichtiger. Der Prozessgewinn stärkt Bayers Position – die weitere Kursentwicklung hängt jedoch wesentlich davon ab, ob der Sammelvergleich genehmigt wird und die verbleibenden Klagen beherrschbar bleiben.



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    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 50,32EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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