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    Amazon unter Druck: KI-Ausbau, schwacher Ausblick und Widerstand vor Ort

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    Amazon unter Druck: KI-Ausbau, schwacher Ausblick und Widerstand vor Ort
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    **Amazon unter Druck: KI-Ausbau trifft auf schwache Prognose und lokale Widerstände**

    Amazon hat im dritten Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street bei Gewinn und Umsatz verfehlt. Der Gewinn je Aktie sank im Jahresvergleich von 1,95 auf 1,89 US-Dollar; Analysten hatten im Schnitt rund 1,96 US-Dollar erwartet. Der Umsatz stieg zwar um zwölf Prozent auf 201,94 Milliarden Dollar, blieb aber knapp unter den Prognosen von gut 202 Milliarden. Nach Veröffentlichung der Zahlen verlor die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als sieben Prozent.

    Besonders deutlich fiel die Abweichung im Werbegeschäft aus: Mit 19,64 Milliarden Dollar verfehlte Amazon die Analystenschätzung von 20,82 Milliarden. Dagegen entwickelte sich die Cloud-Sparte AWS besser als erwartet. Ihr Umsatz wuchs binnen Jahresfrist um 39 Prozent auf rund 46 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis legte um 55 Prozent auf 17,8 Milliarden Dollar zu. Die starke Cloudleistung konnte die Anleger jedoch nicht beruhigen. Der Konzerngewinn sank um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon führt den Rückgang vor allem darauf zurück, dass im Vorjahresquartal Bewertungsgewinne aus der Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic das Ergebnis gestützt hatten.

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    Sorgen bereitet auch der Mittelabfluss. Zum zweiten Quartal in Folge war der freie Cashflow negativ. Über die vergangenen zwölf Monate summierte sich der Abfluss auf 42,4 Milliarden Dollar – laut CNBC ein Anstieg um 386 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zugleich hält Amazon an hohen Investitionsplänen fest: Für 2026 sind Kapitalausgaben von 220 Milliarden Dollar vorgesehen, vor allem für den Ausbau von Rechenzentren und die nötige Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Damit wächst die Frage, wann sich die milliardenschweren Investitionen dauerhaft in Cashflow und Erträgen niederschlagen.

    Zusätzlichen Druck bringt der Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal. Die Umsatzprognose liegt unter den Markterwartungen; besonders schwach fällt die erwartete Ergebnisentwicklung aus. RBC sieht das operative Ergebnis des dritten Quartals zwar über den Erwartungen, bewertet den Ausblick für das vierte Quartal aber als enttäuschend. Die Bank bestätigte dennoch ihre Einstufung „Outperform“ und ein Kursziel von 330 Dollar.

    Auch außerhalb der Finanzmärkte stößt der KI-Ausbau auf Widerstand. In zehn US-Bundesstaaten stehen laut Reuters mindestens 41 kommunale Vorschläge zur Abstimmung, die Rechenzentren verzögern, einschränken oder verbieten könnten. Besonders viele Initiativen gibt es in Ohio. Anwohner kritisieren den hohen Strom- und Wasserverbrauch sowie mögliche Gesundheitsrisiken. In Sunbury nahe Columbus könnte eine Regelung Anlagen mit mehr als 25 Megawatt Leistungsbedarf verhindern. Betroffen wäre ein geplantes Amazon-Rechenzentrum, für das der Konzern zwei Milliarden Dollar investieren will.

    Bislang wächst die Branche trotzdem rasant: Die US-Rechenzentrumskapazität im Bau nahm zwischen Dezember 2025 und Juni 2026 um 48 Prozent zu. Werden einzelne Projekte blockiert, könnten Entwickler laut Branchenexperten auf andere Standorte ausweichen. Doch lange Netzanschlusszeiten, steigende Baukosten und politische Hürden machen den Ausbau komplexer. Für Amazon verdichtet sich damit ein doppeltes Risiko: Die KI-Investitionen müssen sich rechnen, während ihre Umsetzung zunehmend auf lokale Grenzen trifft.



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    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 240,4USD auf Nasdaq (31. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.




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