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    Lagarde tritt früher ab: EZB-Nachfolge vor Frankreich-Wahl?

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    Lagarde tritt früher ab: EZB-Nachfolge vor Frankreich-Wahl?
    Foto: adobe.stock.com

    Christine Lagarde wird die Europäische Zentralbank (EZB) vorzeitig verlassen. Sie informierte den EZB-Rat und EU-Ratspräsident António Costa, dass sie ihr Amt am 7. Februar 2027 niederlegen wird. Ihre reguläre achtjährige Amtszeit hätte erst Ende Oktober desselben Jahres geendet. Der EZB-Rat würdigte Lagarde mit lang anhaltendem Applaus im Stehen. Als Grund für den Rückzug nannte sie den Wunsch, sich künftig freier zu politischen Themen äußern zu können – auch zu den politischen Turbulenzen in ihrem Heimatland Frankreich.

    Der Zeitpunkt hat politische Bedeutung: Die Nachfolge kann noch vor der französischen Präsidentschaftswahl im April 2027 geregelt werden. Beobachter befürchten, ein Wahlerfolg eurokritischer Kräfte um Marine Le Pen könnte die Neubesetzung erschweren. Den neuen EZB-Präsidenten ernennt der Europäische Rat nach dem Verfahren gemäß Artikel 283 des EU-Vertrags.

    Die Rücktrittsnachricht überschattete den Zinsentscheid der Notenbank. Die EZB ließ den Einlagensatz bei 2,5 Prozent und entsprach damit den Erwartungen nahezu aller von Bloomberg befragten Ökonomen. Nach zwei Zinserhöhungen infolge der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisturbulenzen legten die Währungshüter eine Pause ein. Einen festen Zinspfad signalisierte die EZB nicht: Sie will ihre Entscheidungen weiterhin von Sitzung zu Sitzung anhand der Daten treffen.

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    Für die abwartende Haltung sprechen gegenläufige Risiken. Der anhaltende Energiepreisschock könnte die Inflation erhöhen und zugleich das Wachstum bremsen. Die Teuerung könnte sich dem Doppelten des EZB-Ziels von zwei Prozent nähern. Bislang sieht die Notenbank jedoch keine deutlichen Anzeichen, dass der Preisdruck über die Energie hinausgreift. Zugleich haben sich die Finanzierungsbedingungen seit der vorangegangenen Sitzung verschärft – ein zusätzlicher Belastungsfaktor für Preise und Konjunktur. Das zuvor robuste Wachstum in Europa verliert an Schwung.

    An den Devisenmärkten gab der Euro zunächst nach und fiel auf ein 17-Monats-Tief, hielt sich aber knapp über 1,11 US-Dollar. Am Freitag erholte er sich teilweise: Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1172 Dollar fest, nach 1,1130 am Vortag. In New York notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1166 Dollar.

    Deutsche Inflationsdaten belasteten den Euro zwischenzeitlich. Die Teuerung sank im Oktober stärker als erwartet und lag wieder unter drei Prozent. Ökonomen warnten allerdings vor Entwarnung: Energiepreise könnten sich zeitverzögert auf andere Waren und Dienstleistungen übertragen. Andere Fachleute verwiesen darauf, dass bislang keine indirekten Effekte erkennbar seien. Eine weitere Zinserhöhung im Dezember gilt deshalb nicht als ausgemacht, obwohl viele Marktteilnehmer weiterhin damit rechnen. Auch das Wachstum im Euroraum schwächte sich im dritten Quartal ab, fiel aber weniger stark als erwartet.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 1,120USD auf Forex (30. Oktober 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.




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