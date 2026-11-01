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    Aixtron profitiert vom KI-Boom: Aufträge mehr als verdoppelt

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    Aixtron profitiert vom KI-Boom: Aufträge mehr als verdoppelt
    Foto: AIXTRON

    Aixtron erlebt dank des Ausbaus von KI-Rechenzentren einen kräftigen Auftragsschub. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang auf 274,9 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Rund 68 Prozent der Bestellungen entfielen auf Anlagen für optoelektronische Chips. Diese werden für die Datenübertragung mit Licht benötigt, die in Rechenzentren gegenüber klassischen Kupferverbindungen an Bedeutung gewinnt. Der Auftragsbestand erreichte Ende September 549,4 Millionen Euro – nahezu doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen sieht seine Umsätze damit bis weit ins Jahr 2027 abgesichert.

    Auch die Quartalszahlen legten deutlich zu: Der Umsatz erhöhte sich um 54 Prozent auf 183,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis vervielfachte sich auf 56,7 Millionen Euro. Die operative Marge stieg von 13 auf 31 Prozent. Über die ersten neun Monate ergibt sich jedoch ein weniger dynamisches Bild. Der Umsatz sank um drei Prozent auf 358,1 Millionen Euro, der Gewinn ging von 37,3 auf 32,6 Millionen Euro zurück. Die starken Quartalswerte spiegeln somit bislang vor allem die jüngste Belebung wider, nicht eine durchgehend positive Entwicklung im Gesamtjahr.

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    Neben dem Optikgeschäft sieht Aixtron erste Anzeichen einer Erholung bei Leistungshalbleitern aus Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Dieser Bereich war durch die schwache Nachfrage aus der Elektroauto-, Smartphone- und Laptopindustrie belastet. Im dritten Quartal entfielen nach Unternehmensangaben bereits rund 24 Prozent des Auftragseingangs auf Leistungselektronik. GaN- und SiC-Chips könnten zudem bei der effizienten Stromversorgung von KI-Systemen und Rechenzentren an Bedeutung gewinnen. Aixtron beobachtet eine anziehende Nachfrage und bereitet sich laut den Gesprächsnotizen zum Quartalsbericht auf größere Bestellungen für GaN-Anlagen vor. Auch neue Fertigungsinvestitionen der Branche, darunter Infineons geplante GaN-Produktion auf 300-Millimeter-Wafern in Villach, unterstreichen das strategische Interesse an der Technologie.

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    Die Börse reagierte positiv: Die Aixtron-Aktie legte zeitweise rund 5,5 Prozent zu und setzte ihre Erholung fort. Seit Wochenbeginn summierte sich das Plus auf etwa 16 Prozent. Rückenwind kam auch von Deutsche Bank Research. Das Institut senkte zwar sein Kursziel von 44 auf 42 Euro, stufte die Aktie aber von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Analyst Michael Kuhn verwies auf die erneut positive Überraschung bei optoelektronischen Anlagen und eine früher als erwartete Erholung im Power-Segment. Aixtron erwartet für das vierte Quartal höhere Erlöse als im dritten. Eine konkrete Prognose für 2027 soll mit den Jahreszahlen am 4. März 2027 folgen. Die Nachfrageentwicklung, das Tempo der Erholung und die Nachhaltigkeit des KI-getriebenen Optikbooms bleiben dabei zentrale Fragen.



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