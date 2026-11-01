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    Puma glänzt mit Margensprung – doch der Turnaround bleibt riskant

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    Puma glänzt mit Margensprung – doch der Turnaround bleibt riskant
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    ### Puma arbeitet am Turnaround – doch der Druck bleibt hoch

    Puma kommt beim Umbau voran, kann den Umsatzrückgang aber noch nicht stoppen. Im dritten Quartal 2026 sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Minus bei 6,3 Prozent – eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal und weniger stark als befürchtet. Belastend wirkten die laufenden Maßnahmen zur Bereinigung des Vertriebs sowie die schwache Nachfrage in Europa und Nordamerika.

    Ein klarer Lichtblick war Asien/Pazifik: Die Region wuchs währungsbereinigt um zehn Prozent. Besonders gefragt waren flache Sneaker, darunter der Speedcat. In Großchina stieg der Umsatz um 3,5 Prozent, während das übrige Asien/Pazifik deutlich stärker zulegte. EMEA verzeichnete dagegen ein Minus von 11,5 Prozent, Nordamerika sogar von 17,2 Prozent. Auch der Großhandel bleibt unter Druck: Seine Erlöse gingen um 9,6 Prozent zurück. Der eigene Vertrieb entwickelte sich besser. Das Direktgeschäft wuchs um 1,2 Prozent, der Onlinehandel um 7,8 Prozent.

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    Die Bruttomarge stieg kräftig um 4,2 Prozentpunkte auf 49,5 Prozent. Dazu trugen niedrigere Beschaffungskosten, ein günstigerer Vertriebskanalmix und positive Währungseffekte bei. Zollrückerstattungen von 29,8 Millionen Euro erklärten rund 1,7 Prozentpunkte des Margenanstiegs. Die Verbesserung reichte jedoch nicht, um den Kostendruck auszugleichen: Die operativen Aufwendungen erhöhten sich um 6,7 Prozent auf 900 Millionen Euro, unter anderem wegen höherer Marketing-, IT- und Vertriebskosten. Das bereinigte EBIT lag bei 0,4 Millionen Euro; nach Einmaleffekten von 11,7 Millionen Euro verbuchte Puma einen operativen Verlust von 11,4 Millionen Euro. Der Nettoverlust verringerte sich auf 54,9 Millionen Euro.

    Fortschritte zeigt die Bilanz. Die Vorräte sanken binnen Jahresfrist um 24,3 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro. Das verbesserte Working Capital half, den freien Cashflow im Quartal auf 92 Millionen Euro zu steigern. Die Nettoverschuldung ging auf 1,08 Milliarden Euro zurück.

    Für 2026 erwartet Puma weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Prognose wurde auf minus 80 bis minus 130 Millionen Euro eingegrenzt; die Investitionen sollen unter 150 Millionen Euro bleiben. Wachstum strebt der Konzern ab 2027 wieder an.

    Zusätzliche Chancen verspricht der Einstieg von Anta Sports: Der chinesische Konzern übernahm rund 29 Prozent der Aktien und wurde größter Anteilseigner. Eine Komplettübernahme ist derzeit nicht geplant. Analysten bleiben uneins: Die genannten Kursziele reichen von 24 Euro bei mwb research bis 40 Euro bei Berenberg. JPMorgan erhöhte sein Ziel auf 26 Euro, hält aber an „Neutral“ fest. Bei rund 25 Euro bleibt Puma damit eine Turnaround-Wette – mit Potenzial in Asien, aber erheblichen Risiken im Westen.



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    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,91 % und einem Kurs von 26,48EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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