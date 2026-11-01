Ölpreis steigt auf 117 Dollar: Angst vor neuen US-Angriffen auf Iran

US-Präsident Donald Trump ließ sich Medienberichten zufolge über mögliche weitere Schritte beraten. Admiral Brad Cooper, Chef des US-Regionalkommandos Centcom, habe dem Präsidenten im Weißen Haus militärische Optionen vorgestellt. Das „Wall Street Journal“ wertete das als mögliches Anzeichen für einen größeren Einsatz. Nach einem Bericht des Portals „Axios“ lag der Schwerpunkt des Briefings auf der US-Seeblockade iranischer Häfen und Küstengebiete. Eine offizielle Bestätigung der Berichte liegt nicht vor.

Die Ölpreise haben zum Wochenschluss deutlich zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 117,18 US-Dollar – zwei Prozent mehr als am Vortag. Ausschlaggebend waren wachsende Sorgen, dass die USA ihre militärischen Angriffe auf den Iran wieder aufnehmen könnten. Damit nähert sich Brent erneut den Höchstständen seit Beginn des Iran-Kriegs. Im April hatte der Preis zeitweise mehr als 126 Dollar je Barrel erreicht.

Noch am Donnerstag hatten Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte die Ölpreise belastet. Brent war auf 113,41 Dollar gefallen, ein Minus von 1,66 Prozent. Medienberichten zufolge loten die US-Regierung und regionale Vermittler neue Verhandlungswege aus. US-Vizepräsident JD Vance soll ein Schreiben an einen iranischen Vertreter geschickt haben; Vermittler aus Katar drängten Teheran demnach zudem, UN-Inspektoren Zugang zu bombardierten Atomanlagen zu gewähren. Auch diese Informationen wurden nicht offiziell bestätigt. Schon Hinweise auf Kontakte zwischen den Konfliktparteien können laut Marktbeobachtern den geopolitischen Risikoaufschlag mindern und Gewinnmitnahmen auslösen.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi drohte im Fall eines neuen Krieges mit schweren militärischen Schlägen und Schäden von weit mehr als 100 Milliarden Dollar. Anlass waren Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, wonach die gestiegenen Energiepreise Europa bereits mehr als 100 Milliarden Euro gekostet hätten. Araghtschi kritisierte außerdem Merz’ frühere Unterstützung für israelische Angriffe auf den Iran.

Zusätzliche Unsicherheit kommt vom russischen Energiesektor. Nach Angaben aus Moskau nahm die Ukraine Angriffe auf russische Raffinerien wieder auf. Drei Raffinerien und ein Gas-Chemiekomplex seien attackiert worden; eine Anlage sei geringfügig beschädigt. Ukrainische Stellen bestätigten die Angaben zunächst nicht. Kiew hatte seine Angriffe auf Raffinerien zuvor rund zwei Wochen ausgesetzt, nachdem Washington vor Folgen für die weltweiten Kraftstoffpreise gewarnt hatte.

Die Entwicklung zeigt, wie stark die Energiemärkte auf Nachrichten zum Konflikt reagieren. Ein erneuter Preisschub würde Verbraucher und Unternehmen belasten und den Inflationsdruck erhöhen – gerade zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Notenbank ihren Leitzins unverändert gelassen hat. Zugleich bleibt offen, ob Diplomatie oder militärische Eskalation den weiteren Verlauf bestimmen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 112,4USD auf L&S Exchange (30. Oktober 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.