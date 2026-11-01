Milliardenverlust bei VW: Jetzt wird die Golf-Entwicklung pausiert

Die Einschätzung der Analysten fällt unterschiedlich aus. Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 120 Euro. Analyst Philippe Houchois zufolge fiel das Quartalsergebnis weitgehend erwartungsgemäß aus. Der Nettomittelzufluss nach den ersten neun Monaten bewege sich zudem in Richtung des oberen Endes der Jahreszielspanne. JPMorgan senkte dagegen das Kursziel für die Vorzugsaktien deutlich: von 110 auf 85 Euro. Die Einstufung blieb „Neutral“. Analyst Jose Asumendi verwies auf erhebliche Abschreibungen und Sonderposten, die in seine angepassten Schätzungen eingeflossen seien.

Volkswagen ist im dritten Quartal 2026 deutlich in die Verlustzone geraten. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich von Juli bis September auf minus 5,82 Milliarden Euro, wie der Autobauer in Wolfsburg mitteilte. Als Belastungen nannte das Unternehmen eine milliardenschwere Abschreibung bei Porsche, das schwache China-Geschäft und Kosten für den Konzernumbau. Die Zahlen machen den finanziellen Druck sichtbar, unter dem Europas größter Autobauer steht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf die angespannte Lage reagiert Volkswagen mit einem vorläufigen Ausgabenstopp am Stammwerk Wolfsburg. Bei der Marke VW werden Entwicklungsarbeiten am geplanten vollelektrischen Golf vorübergehend ausgesetzt. Die Pause gelte, bis sich die erforderlichen Investitionen wieder sicher darstellen ließen, erklärte Finanzvorstand David Powels. Der Konzern müsse angesichts des schwierigen Marktumfelds und des belasteten Ergebnisses Prioritäten schärfen. Der Betriebsrat betonte, das Projekt werde nicht gestrichen und der Start verschiebe sich dadurch nicht. Der Zeitverlust lasse sich aufholen. Zugleich wertete er den Schritt als weiteres Zeichen der finanziellen Anspannung.

In der begleitenden Anlegerdebatte richten sich die kritischen Stimmen vor allem gegen Management, Produktstrategie und Kostenstruktur. Kommentatoren bezweifeln, dass VW bei Elektroautos mit chinesischen Herstellern und Tesla mithalten kann, und kritisieren hohe Fahrzeugpreise sowie Qualitätsprobleme. Auch die Ausrichtung auf Verbrenner wird kontrovers diskutiert. Andere halten eine Produktion in den USA für Audi angesichts der im Beitrag genannten Zölle auf europäische Fahrzeuge für betriebswirtschaftlich notwendig. Die Diskussion spiegelt damit den Zielkonflikt zwischen Marktzugang, Produktionskosten und strategischer Ausrichtung wider.

Ein weiterer Schwerpunkt der Debatte sind die Arbeitskosten. In einem Beitrag werden Google-KI zugeschriebene Vergleichswerte angeführt: Demnach koste eine Arbeitsstunde in der deutschen Autoindustrie rund 65 Euro, in Tschechien etwa 24 Euro; außerdem würden Beschäftigte dort jährlich mehr Stunden arbeiten. Diese Angaben sind Teil der Nutzerkommentare und werden in den vorliegenden Unternehmensmeldungen nicht bestätigt. Die Frage, ob die VW-Aktie bei 65 bis 70 Euro einen Boden gefunden hat, bleibt ebenfalls offen. Die Analystenziele reichen von 85 bis 120 Euro und zeigen, wie unterschiedlich die Erwartungen an den Konzern ausfallen. Die nächste Aufgabe für VW ist, Einsparungen und Investitionen so auszubalancieren, dass die Modelloffensive nicht an der Finanzierung scheitert.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 69,60EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.