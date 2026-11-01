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    Vonovia unter Druck: Berenberg senkt Kursziel deutlich – Aktie fällt 3,5 Prozent

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    Vonovia unter Druck: Berenberg senkt Kursziel deutlich – Aktie fällt 3,5 Prozent
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    Vonovia steht nach der Veröffentlichung von Quartalsnachrichten und einem zurückhaltenderen Ausblick unter Druck. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verlor die Aktie am Donnerstag 3,5 Prozent auf 15,90 Euro. Damit drohte ein weiteres Tief seit dem Frühjahr 2023. Ein Händler bewertete die Zahlen zwar nicht als „Desaster“, sah darin aber auch keinen Anlass zur Entwarnung: Begrenztes Mietwachstum und hohe Refinanzierungskosten belasteten die Perspektiven.

    Die Privatbank Berenberg senkte ihr Kursziel deutlich von 34,50 auf 23 Euro, bestätigte jedoch die Kaufempfehlung. Analyst Kai Klose berücksichtigt in seiner Bewertung sowohl die geringere Ergebnisdynamik als auch gestiegene Marktzinsen. Für die positive Einschätzung spreche das grundsätzlich robuste Vermietungsgeschäft: Es habe im ersten Halbjahr 87 Prozent zum operativen Konzernergebnis beigetragen. Das neue Kursziel liegt dennoch deutlich unter dem bisherigen und signalisiert, dass die Risiken stärker ins Gewicht fallen.

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    Vonovia, Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern, blickt wegen höherer Finanzierungskosten, eines schwächeren Transaktionsgeschäfts und geringerer Mietsteigerungen vorsichtig nach vorn. Die Belastungen wirken zusammen: Teurere Refinanzierungen schmälern den finanziellen Spielraum, während ein zäher Immobilienmarkt mögliche Verkäufe und Zukäufe erschwert. Zugleich begrenzt ein langsameres Mietwachstum die wiederkehrenden Erlöse. In Anlegerforen wird allerdings eingewandt, die Unternehmenskommunikation sei missverständlich gewesen. Ein Kommentator interpretiert die Aussagen so, dass die Ziele für 2026 bestätigt seien und lediglich das untere Ende der Prognosespanne erreicht werde. Diese Einschätzung stammt aus dem Forum und ist nicht mit einer unabhängigen Bestätigung gleichzusetzen.

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    Dort gehen die Meinungen zur Bewertung weit auseinander. Einige Anleger halten den Kurs für deutlich zu niedrig und verweisen auf ein niedriges Verhältnis von Kurs zu Funds from Operations sowie auf mögliche Erholung bei sinkenden Zinsen. Ein veröffentlichter Modellbeitrag errechnet für Vonovia bei angenommenen Eigenkapitalkosten von acht Prozent und drei Prozent Wachstum einen theoretischen Multiplikator von 13 und einen Wert von knapp 30 Euro je Aktie. Sinkende Kapitalkosten oder höheres Wachstum ergäben in diesem Modell deutlich höhere Werte. Solche Szenarien beruhen jedoch auf den gewählten Annahmen und sind keine Prognose des Unternehmens oder eine unabhängige Bewertung.

    Andere Beiträge thematisieren politische Risiken und die Debatte um Vergesellschaftung. Dabei werden frühere Wohnungsverkäufe durch öffentliche Eigentümer angeführt; die Kommentare reichen von Kritik an Enteignungsplänen bis zu Zustimmung zu staatlichen Eingriffen. Am 30. Oktober meldete Vonovia zudem eine neue Gesamtzahl von 848,5 Millionen Stimmrechten. Ursache war die Ausgabe von Bezugsaktien zum Monatsende.

    Insgesamt prägen hohe Zinsen, schwächere Immobilienaktivität und Unsicherheit über das Wachstum die Einschätzung. Berenberg sieht trotz gekürztem Kursziel Erholungspotenzial, während der Markt zunächst auf die vorsichtigere Perspektive reagiert. Die optimistischen Forenmodelle zeigen mögliche Aufwärtsszenarien, hängen aber wesentlich von günstigeren Finanzierungsbedingungen und stabilen Erträgen ab.



    Vonovia

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    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 16,13EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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