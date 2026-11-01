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    TK Accelis startet mit Rückenwind: Zwei Banken rufen zum Kauf auf

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    **Analysten starten TK Accelis mit Kaufempfehlungen**

    Die Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis erhält zum Börsenstart Rückenwind von zwei Banken. Deutsche Bank Research und die Privatbank Berenberg nehmen die Bewertung des Essener Metallhändlers jeweils mit „Buy“ auf. Die Kursziele liegen bei 40 Euro beziehungsweise 37 Euro. Beide Häuser sehen in der eigenständigen Aufstellung und dem Ausbau höherwertiger Dienstleistungen wesentliche Chancen für das Unternehmen.

    Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff beschreibt TK Accelis als börsennotierte Plattform für „Materials as a Service“ (MaaS). Das Unternehmen verbinde Werkstoffproduzenten mit Industriekunden. Entscheidend für die Anlagestory sei der Wandel vom klassischen Metallhandel zu einem umfassenderen Servicegeschäft. Solche Dienstleistungen könnten profitabler sein als der reine Warenhandel und damit die Ertragskraft stärken. Das Kursziel der Deutschen Bank von 40 Euro liegt drei Euro über der Berenberg-Einschätzung.

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    Berenberg hebt die Marktstellung von TK Accelis hervor: Das Unternehmen sei Europas größter werksunabhängiger Metallhändler und zähle in Nordamerika zu den vier größten Anbietern. Analyst Robert-Jan van der Horst argumentiert, dass die Abspaltung von Thyssenkrupp bisherige Konzernbeschränkungen beseitige. Als eigenständiges Unternehmen könne TK Accelis stärker eine „Marge-vor-Volumen“-Strategie verfolgen – also Profitabilität gegenüber möglichst großem Absatz priorisieren. Die Ertragsentwicklung liefere bereits Hinweise auf Fortschritte: In den ersten neun Monaten des Jahres sei die Profitabilität gestiegen.

    Die Börsenunterlagen geben zugleich Einblick in die Aktionärsstruktur nach der erstmaligen Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt. Thyssenkrupp hält weiterhin die Mehrheit: Der Konzern meldete einen Stimmrechtsanteil von 51 Prozent, entsprechend 32,4 Millionen Stimmen. Diese werden der Thyssenkrupp Technologies Beteiligungen GmbH zugerechnet. Die Beteiligung sichert dem Mutterkonzern zunächst maßgeblichen Einfluss auf die neue Gesellschaft.

    Auch die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ist beteiligt. Sie meldete 6,52 Millionen Stimmrechte beziehungsweise 10,26 Prozent. Grundlage der Meldungen ist eine Gesamtzahl von 63,52 Millionen Stimmrechten. Beide Schwellenberührungen datieren auf den 27. Oktober; die Mitteilungen wurden am 29. Oktober veröffentlicht.

    Für Anleger steht damit vor allem die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung im Mittelpunkt. Die Kaufempfehlungen beruhen auf der Erwartung, dass TK Accelis als unabhängige Plattform margenstärkere Serviceangebote ausbauen kann. Berenberg verweist auf die bereits verbesserte Profitabilität, während die Deutsche Bank das MaaS-Modell als strukturellen Wachstumstreiber hervorhebt. Die unterschiedlichen Kursziele zeigen zugleich, dass die positive Einschätzung nicht mit identischen Bewertungsannahmen einhergeht. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen den Wandel vom Metallhändler zum umfassenden Dienstleister dauerhaft in höhere Erträge übersetzen kann.



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    Die tk accelis Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 25,75EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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