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    Lufthansa-Mitarbeiter stirbt in Bengaluru – Condor-Piloten bis 2029 geschützt

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    Lufthansa-Mitarbeiter stirbt in Bengaluru – Condor-Piloten bis 2029 geschützt
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Ein tödlicher Unfall in einem Luxushotel in Bengaluru und ein langfristiger Tarifabschluss bei Condor prägen zwei aktuelle Meldungen aus der Luftfahrtbranche. Während die Hintergründe des Unglücks in Indien noch untersucht werden, hat die Ferienfluggesellschaft mit ihren Piloten eine Vereinbarung bis 2029 erreicht. Sie steht im Kontrast zu den weiterhin schwierigen Tarifauseinandersetzungen im Lufthansa-Konzern.

    Die Lufthansa bestätigte, dass ein Flugbegleiter während eines Zwischenstopps in der südindischen Metropole am Freitag bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Angehörigen machte der Konzern weder Angaben zur Identität des Mitarbeiters noch zum genauen Hergang. Das Unternehmen sprach der Familie, den Angehörigen und Freunden sein Mitgefühl aus.

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    Indischen Medienberichten zufolge starben im Pool des Hotels zwei Männer, möglicherweise infolge eines Stromschlags. Der zweite Tote soll aus der Slowakei stammen. Die Polizei ermittelt zur Ursache; bestätigt ist ein Stromschlag bislang nicht. Nach den Berichten ereignete sich der Vorfall im Pool im dritten Stock des Hotels. Ein US-amerikanischer Gast und ein indischer Poolmitarbeiter wurden beim Versuch, die Männer zu retten, verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, sind inzwischen aber außer Gefahr. Der Pool bleibt vorerst wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Das Hotel kündigte an, die Behörden bei den Ermittlungen umfassend zu unterstützen.

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    Unabhängig davon hat Condor mit der Vereinigung Cockpit (VC) einen Tarifvertrag für die rund 1.000 Pilotinnen und Piloten geschlossen. Die Vereinbarung gilt bis Ende September 2029 und schützt die Beschäftigten bis dahin vor betriebsbedingten Kündigungen. Eine Gehaltserhöhung um sieben Prozent ist ab Oktober 2028 vorgesehen; bis dahin gelten Nullrunden. Nach Angaben der Gewerkschaft stimmten rund 67 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder dem Ergebnis zu. Eine Sprecherin von Condor bestätigte den Abschluss.

    Das sogenannte Zukunftspaket enthält nach Darstellung der VC auch Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Ein neues Freizeitmodell soll längere zusammenhängende Erholungszeiten nach Einsätzen ermöglichen, ohne dass Beschäftigte dafür wie bisher auf Teilzeitarbeit ausweichen müssen. VC-Präsident Andreas Pinheiro wertete den Abschluss als Beispiel dafür, dass sich auch unter wirtschaftlichem Druck tragfähige Lösungen finden ließen. Aus einer ursprünglichen Forderung nach Einsparungen sei ein Paket mit befristeten Beiträgen, dauerhaften Verbesserungen und Beschäftigungsschutz geworden.

    Der Gewerkschaftschef verwies zugleich auf die schwierigen Verhandlungen bei der Lufthansa, in denen es wiederholt zu Streiks gekommen ist. Eine Mediation läuft, nachdem Schlichtungsversuche in mehreren Konflikten ohne Ergebnis geblieben waren. Condor erklärte, die Vereinbarung solle angesichts anspruchsvoller wirtschaftlicher Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit sichern und den Wachstumskurs unterstützen. Damit verbindet der Abschluss Kostendisziplin mit Planungssicherheit für Beschäftigte und Unternehmen.



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