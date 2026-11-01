Lidl-Mutter führt 4,7-Milliarden-Euro-Runde für KI-Firma Cohere an

Für die Schwarz-Gruppe ist das Engagement Teil ihrer Digitalstrategie. Über ihre IT-Sparte Schwarz Digits will sie Cohere-Modelle in die eigene Cloud-Infrastruktur STACKIT integrieren. Konzernchef Christian Müller begründet den Schritt mit digitaler Souveränität: Unternehmen und Staaten sollten Wahlfreiheit bei Technologien haben und die Kontrolle über ihre Daten behalten. Die Beteiligung stärkt zugleich die Position des Handelskonzerns als Investor in KI- und Cloud-Infrastruktur.

Das kanadisch-deutsche KI-Unternehmen Cohere plant eine Series-E-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu sieben Milliarden kanadischen Dollar, umgerechnet rund 4,7 Milliarden Euro. Die angestrebte Bewertung beträgt etwa 35,7 Milliarden kanadische Dollar. Nach Unternehmensangaben wäre es die größte private Kapitalaufnahme in der Geschichte der kanadischen Technologiebranche. Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, führt die Runde an. Die genauen Beteiligungsbeträge der einzelnen Investoren wurden nicht veröffentlicht. Zu den weiteren Geldgebern zählen die kanadische Regierung und der bestehende Investor Nvidia.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Cohere richtet sich anders als Anbieter wie OpenAI oder Anthropic vor allem an Unternehmen und Regierungen. Das Geschäft konzentriert sich auf sogenannte souveräne KI: Die Modelle sollen in privaten Clouds, auf kundeneigener Infrastruktur oder in abgeschotteten Umgebungen betrieben werden können. Damit adressiert das Unternehmen insbesondere regulierte Branchen, die strenge Anforderungen an Datenschutz und Datenkontrolle erfüllen müssen. Vorstandschef und Mitgründer Aidan Gomez betont zugleich, Cohere wolle bei großen Sprachmodellen technologisch weltweit konkurrenzfähig sein.

Die Finanzierungsrunde folgt auf eine Phase strategischer Expansion. Dazu zählt der Zusammenschluss mit dem Heidelberger KI-Unternehmen Aleph Alpha, der laut Vorlage faktisch einer Übernahme durch Cohere gleichkommt. Ziel ist es, europäische Forschung und Erklärbarkeit mit der internationalen Skalierung des kanadischen Unternehmens zu verbinden. Cohere unterhält neben Toronto einen Hauptsitz in Berlin. Der Standort Heidelberg soll als Forschungs- und Entwicklungszentrum erhalten bleiben. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hatte die Transaktion als Chance bezeichnet, einen globalen KI-Champion aufzubauen.

Das frische Kapital soll laut Gomez in die Weiterentwicklung der Modelle, den Ausbau der Infrastruktur und die internationale Expansion fließen. Die Mittel sollen Cohere helfen, Talente zu gewinnen und seine globale Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. Marktbeobachter sehen die Finanzierungsrunde zudem als möglichen Schritt in Richtung eines späteren Börsengangs. Ein IPO ist jedoch nicht angekündigt. Mit der Runde setzt Cohere auf die wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Systemen, die Kunden unabhängig von großen US-Rechenzentrumsbetreibern einsetzen können. Für die Schwarz-Gruppe verbindet sich das Investment mit dem Ziel, eigene Cloud-Angebote und KI-Anwendungen enger zu verzahnen.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 204,6USD auf Nasdaq (31. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.