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    Renault bestätigt Jahresziel – Aktie springt trotz schwachem Quartal um 7 Prozent

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    Renault bestätigt Jahresziel – Aktie springt trotz schwachem Quartal um 7 Prozent
    Foto: luca piccini basile - stock.adobe.com

    Renault trotzt dem schwierigen Umfeld: Der französische Autobauer hat im dritten Quartal zwar deutlich langsamer zugelegt als in den ersten neun Monaten, bestätigte aber seine Jahresprognose. Anleger reagierten erleichtert. Die Aktie stieg am Donnerstag in Paris zeitweise um mehr als sieben Prozent auf 28,25 Euro. Zuvor hatte das Papier im frühen Handel bereits rund 6,5 Prozent gewonnen.

    Der Umsatz erhöhte sich in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Für die ersten neun Monate ergibt sich damit ein Wachstum von 7,1 Prozent. Finanzchef Duncan Minto hält trotz des nachlassenden Tempos an der Jahresprognose fest. Renault verwies auf den scharfen Wettbewerb in der Autoindustrie. Angaben zu Gewinnkennzahlen machte der Konzern für das dritte Quartal wie üblich nicht.

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    Im eigentlichen Autogeschäft stagnierten die Erlöse. Zugleich sanken die Verkäufe um sechs Prozent auf knapp eine halbe Million Fahrzeuge. Besonders die günstige Marke Dacia verzeichnete Rückgänge, weil sie Modellwechsel vorbereitete. Renault erwartet, dass neue elektrifizierte Versionen im vierten Quartal auf dem europäischen Markt zusätzliche Nachfrage anstoßen.

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    Auch die Verkäufe der Kernmarke Renault gingen weltweit zurück. In Europa, dem Heimatmarkt des Unternehmens, legte die Marke jedoch zu. Der Konzern hob zudem das gute Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen und Elektroautos hervor. Um dem Wettbewerbsdruck zu begegnen, verschob Renault seinen Absatzmix stärker in Richtung Privatkunden: In Europa entfiel inzwischen fast zwei Drittel der Verkäufe auf diese Gruppe. Die Auslieferungen an Autovermieter gingen dagegen deutlich zurück.

    Analysten bewerteten die Zahlen überwiegend positiv. JPMorgan bezeichnete das Quartal als solide und verwies darauf, dass Renault seinen Ausblick trotz des schwierigen Marktes bestätigt habe. Jefferies sieht Spielraum für höhere Markterwartungen. Analyst Philippe Houchois wertete den Auftragsbestand als Hinweis darauf, dass Renault im Gegensatz zu anderen Herstellern nicht unter Lieferschwierigkeiten leidet. Zudem dürfte die Marge im zweiten Halbjahr leicht über dem Niveau der ersten sechs Monate liegen.

    Der Kursanstieg konnte die Verluste des laufenden Jahres allerdings nur teilweise ausgleichen: Renault notierte weiterhin etwa ein Fünftel unter dem Stand zum Jahresbeginn. Die Aktie hatte sich zuletzt in einer Spanne zwischen knapp 25 und rund 30 Euro bewegt. Mit dem Sprung auf 28,25 Euro entfernte sie sich zwar von den Jahrestiefs unter 25 Euro, blieb aber innerhalb dieser Seitwärtszone. Die Quartalszahlen lieferten damit einen kurzfristigen Impuls, änderten jedoch noch nichts am insgesamt schwachen Jahresverlauf.



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