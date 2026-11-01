SFC Energy hebt Gewinnprognose für 2026 erneut deutlich an

An der Umsatzprognose hält SFC fest. Der Konzern erwartet weiterhin Erlöse zwischen 166 und 175 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 30 Prozent auf 132,8 Millionen Euro. Noch stärker fiel der Zuwachs beim Ergebnis aus: Das bereinigte EBITDA erhöhte sich von 10,8 Millionen Euro auf 33,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT kletterte von 5,0 Millionen auf 25,7 Millionen Euro. Damit lag es bereits nach drei Quartalen über der bisherigen Obergrenze der Jahresprognose.

**Brunnthal.** Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy rechnet für 2026 mit einem deutlich höheren operativen Gewinn als bisher. Nach starken vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate hebt das Unternehmen seine Prognose für das bereinigte EBITDA auf 36 bis 38 Millionen Euro an. Bislang hatte der Vorstand 31,5 bis 34 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch die Erwartung für das bereinigte EBIT steigt: Statt 21,5 bis 25,5 Millionen Euro sollen nun 25,5 bis 27,5 Millionen Euro erreicht werden.

Als wichtigsten Treiber nennt das Unternehmen den wachsenden Anteil des Verteidigungsgeschäfts, insbesondere in der Ukraine. Der veränderte Produktmix habe die Profitabilität verbessert. Hinzu kamen eine höhere Bruttomarge im europäischen Geschäft des Segments Clean Power Management sowie geringere Logistik- und Abwicklungskosten für einen Ukraine-Auftrag. Auch die Ausgaben für ein ERP-Projekt lagen in den ersten neun Monaten unter den Erwartungen. Ein Teil dieser Kosten dürfte allerdings erst im Schlussquartal anfallen.

Für das vierte Quartal stellt SFC deshalb eine nachlassende Ergebnisdynamik in Aussicht. Nach der fristgerechten Auslieferung des ersten Ukraine-Programms zum Ende des dritten Quartals dürfte der Produktmix wieder stärker von zivilen Produkten geprägt sein. Das Unternehmen erwartet dadurch einen vergleichsweise geringeren Ergebnisbeitrag als in den beiden Vorquartalen. Zusätzlich plant es höhere ERP-Aufwendungen und weitere Investitionen in den Ausbau seiner Geschäftsentwicklung in der Ukraine.

Vorstandschef Peter Podesser sieht die Entwicklung als Beleg für die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Brennstoffzellen könnten in militärischen Einsatzgebieten mobile, zuverlässige und schwer zu ortende Energie liefern. Das ermögliche längere Einsatzzeiten und reduziere den logistischen Aufwand, erklärte er. Auch das Geschäft mit Kunden aus der Halbleiterausrüstungsindustrie habe die Marge im Power-Management-Bereich gestützt. SFC will zudem seine Präsenz in neuen Regionen, darunter dem Nahen Osten, ausbauen.

Die vollständige Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate will das Unternehmen am 11. November veröffentlichen. Die neuen Prognosen beruhen auf vorläufigen Zahlen.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 18,08EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.