SGL Carbon: 90-Millionen-Dollar-Auftrag lässt Aktie anspringen

Der neue Auftrag folgt auf eine im Januar vereinbarte, zehnjährige Zusammenarbeit zwischen SGL Carbon und X-energy. Damals hatten beide Unternehmen auch einen ersten Auftrag für Graphitkomponenten bekannt gegeben. Diese sind für das erste kommerzielle Projekt von X-energy mit dem Chemiekonzern Dow im US-Bundesstaat Texas vorgesehen. Die ersten dafür gefertigten Komponenten seien bereits ausgeliefert worden, teilte SGL mit. Die Produktion der nun bestellten Graphitblöcke soll Ende 2026 beginnen.

SGL Carbon baut sein Geschäft mit Spezialgraphit für kleine modulare Kernreaktoren aus. Das Wiesbadener Unternehmen hat von X-energy einen Auftrag im Wert von rund 90 Millionen US-Dollar erhalten. Geliefert werden soll Nukleargraphit für die Xe-100-Reaktoren des US-amerikanischen Technologie- und Energieunternehmens. Die SGL-Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachricht zeitweise deutlich zu und notierte zuletzt rund sieben Prozent im Plus.

Für SGL Carbon ist der Auftrag ein weiterer Schritt, sich als Zulieferer für eine mögliche neue Generation von Kernkraftwerken zu etablieren. Graphit wird in den Xe-100-Reaktoren als Werkstoff eingesetzt. Die langfristige Vereinbarung mit X-energy schafft zudem die Grundlage für weitere Lieferungen, falls die geplanten Projekte umgesetzt und zusätzliche Reaktoren gebaut werden. Über mögliche weitere Aufträge oder deren Umfang machte SGL in der Mitteilung keine Angaben.

Anleger setzen darauf, dass der Markt für sogenannte Small Modular Reactors (SMR) in den kommenden Jahren wächst. In einem Online-Kommentar wurden etwa mögliche Folgeaufträge im Zusammenhang mit weiteren Reaktoren und einer Versorgung von Amazon angesprochen. Solche Erwartungen sind jedoch Zukunftsszenarien und bislang nicht durch konkrete Bestellungen belegt. Auch ein potenziell milliardenschweres Auftragsvolumen lässt sich aus der aktuellen Mitteilung nicht ableiten.

Die Entwicklung des neuen Geschäfts hängt unter anderem davon ab, ob X-energy seine Reaktorprojekte planmäßig vorantreiben und kommerziell realisieren kann. Für SGL Carbon ist der Auftrag gleichwohl ein sichtbarer Umsatzbaustein in einem spezialisierten Zukunftsmarkt. Wie stark sich das Geschäft künftig auf Umsatz und Ergebnis auswirkt, dürfte von weiteren Bestellungen, den Produktionsabläufen und dem Zeitplan der Projekte abhängen.

Am 5. November will SGL Carbon seinen Quartalsfinanzbericht für das dritte Quartal veröffentlichen. Der Bericht könnte zusätzliche Hinweise zur Geschäftsentwicklung und zur Bedeutung des Nukleargraphitgeschäfts liefern. Die jüngste Auftragsmeldung enthält allerdings keine Angaben dazu, wann die Lieferungen erfolgen oder wie sich der Auftrag auf die Finanzprognose des Unternehmens auswirkt.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,53 % und einem Kurs von 4,985EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.