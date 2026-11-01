KI-Boom treibt Caterpillar zu starken Zahlen – Aktie stürzt trotzdem ab

Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte von 4,95 auf 7,20 Dollar zu. Damit übertraf Caterpillar die Erwartungen der Analysten. Die Zahlen verdeutlichen, wie stark der Konzern inzwischen vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Die Sparte Power & Energy, die unter anderem Generatoren, Großmotoren und Gasturbinen herstellt, ist mittlerweile der umsatzstärkste Geschäftsbereich. Sie hat damit das Geschäft mit Baggern und Planierraupen überholt, das Caterpillar lange geprägt hat. Der Konzern zählt zu den bedeutenden Zulieferern für den steigenden Energiebedarf großer Rechenzentren.

Caterpillar hat im dritten Quartal kräftig von der Nachfrage nach Energietechnik profitiert. Der Boom bei KI-Rechenzentren treibt die Investitionen in Stromversorgung und Infrastruktur – ein Geschäftsfeld, in dem der US-Konzern Generatoren, Großmotoren und Gasturbinen anbietet. Zugleich entwickelte sich auch das klassische Baumaschinengeschäft gut. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 18,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erhöhte sich von 2,3 auf etwa 3,3 Milliarden Dollar.

An der Börse lösten die guten Quartalszahlen dennoch einen deutlichen Rückschlag aus. Die Caterpillar-Aktie verlor im vorbörslichen Handel gut zehn Prozent und fiel auf rund 640 Dollar. Damit drohte ihr der niedrigste Stand seit Januar. Der Kurs war bereits zuvor unter Druck geraten: Nach einem Rekordhoch von fast 1.100 Dollar im Sommer hatte das Papier bis zum Handelsschluss am Mittwoch rund 33 Prozent eingebüßt. Die negative Reaktion zeigt, dass starke Geschäftszahlen allein derzeit nicht ausreichen, um Anleger von KI-bezogenen Aktien zu überzeugen.

Denn Investoren betrachten den rasanten Ausbau von Rechenzentren zunehmend kritischer. Technologieunternehmen wenden dafür gewaltige Summen auf; an den Märkten wachsen Zweifel, ob sich die hohen Investitionen dauerhaft rechnen und wie sie finanziert werden. Steigende Zinsen verstärken die Sorge, weil sie die Finanzierungskosten für den Ausbau erhöhen. Diese Unsicherheit belastet auch Unternehmen, die wie Caterpillar von der Nachfrage nach Ausrüstung für die Rechenzentren profitieren.

Trotz des jüngsten Kursrückgangs hat Caterpillar im laufenden Jahr an Börsenwert zugelegt. Die Marktkapitalisierung stieg bislang um etwa ein Viertel auf knapp 330 Milliarden Dollar. Das unterstreicht den Stellenwert, den Anleger dem Geschäft mit Energieversorgung und KI-Infrastruktur beimessen. Gleichzeitig macht die Kursschwäche deutlich, wie empfindlich die Bewertung auf Zweifel am Investitionsboom reagiert. Caterpillar verbindet damit zwei sehr unterschiedliche Perspektiven: ein starkes operatives Quartal und ein Marktumfeld, in dem die Nachhaltigkeit des KI-Ausbaus zunehmend hinterfragt wird.

Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 622,8USD auf NYSE (31. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.