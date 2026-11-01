🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    KI-Boom treibt Caterpillar zu starken Zahlen – Aktie stürzt trotzdem ab

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    KI-Boom treibt Caterpillar zu starken Zahlen – Aktie stürzt trotzdem ab
    Foto: Caterpillar Inc

    Caterpillar hat im dritten Quartal kräftig von der Nachfrage nach Energietechnik profitiert. Der Boom bei KI-Rechenzentren treibt die Investitionen in Stromversorgung und Infrastruktur – ein Geschäftsfeld, in dem der US-Konzern Generatoren, Großmotoren und Gasturbinen anbietet. Zugleich entwickelte sich auch das klassische Baumaschinengeschäft gut. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 18,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erhöhte sich von 2,3 auf etwa 3,3 Milliarden Dollar.

    Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte von 4,95 auf 7,20 Dollar zu. Damit übertraf Caterpillar die Erwartungen der Analysten. Die Zahlen verdeutlichen, wie stark der Konzern inzwischen vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Die Sparte Power & Energy, die unter anderem Generatoren, Großmotoren und Gasturbinen herstellt, ist mittlerweile der umsatzstärkste Geschäftsbereich. Sie hat damit das Geschäft mit Baggern und Planierraupen überholt, das Caterpillar lange geprägt hat. Der Konzern zählt zu den bedeutenden Zulieferern für den steigenden Energiebedarf großer Rechenzentren.

    An der Börse lösten die guten Quartalszahlen dennoch einen deutlichen Rückschlag aus. Die Caterpillar-Aktie verlor im vorbörslichen Handel gut zehn Prozent und fiel auf rund 640 Dollar. Damit drohte ihr der niedrigste Stand seit Januar. Der Kurs war bereits zuvor unter Druck geraten: Nach einem Rekordhoch von fast 1.100 Dollar im Sommer hatte das Papier bis zum Handelsschluss am Mittwoch rund 33 Prozent eingebüßt. Die negative Reaktion zeigt, dass starke Geschäftszahlen allein derzeit nicht ausreichen, um Anleger von KI-bezogenen Aktien zu überzeugen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Denn Investoren betrachten den rasanten Ausbau von Rechenzentren zunehmend kritischer. Technologieunternehmen wenden dafür gewaltige Summen auf; an den Märkten wachsen Zweifel, ob sich die hohen Investitionen dauerhaft rechnen und wie sie finanziert werden. Steigende Zinsen verstärken die Sorge, weil sie die Finanzierungskosten für den Ausbau erhöhen. Diese Unsicherheit belastet auch Unternehmen, die wie Caterpillar von der Nachfrage nach Ausrüstung für die Rechenzentren profitieren.

    Trotz des jüngsten Kursrückgangs hat Caterpillar im laufenden Jahr an Börsenwert zugelegt. Die Marktkapitalisierung stieg bislang um etwa ein Viertel auf knapp 330 Milliarden Dollar. Das unterstreicht den Stellenwert, den Anleger dem Geschäft mit Energieversorgung und KI-Infrastruktur beimessen. Gleichzeitig macht die Kursschwäche deutlich, wie empfindlich die Bewertung auf Zweifel am Investitionsboom reagiert. Caterpillar verbindet damit zwei sehr unterschiedliche Perspektiven: ein starkes operatives Quartal und ein Marktumfeld, in dem die Nachhaltigkeit des KI-Ausbaus zunehmend hinterfragt wird.



    Caterpillar

    -3,18 %
    -10,32 %
    -23,77 %
    -17,49 %
    +11,66 %
    +147,52 %
    +214,98 %
    +632,49 %
    +1.768,97 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598
    Caterpillar direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 622,8USD auf NYSE (31. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom treibt Caterpillar zu starken Zahlen – Aktie stürzt trotzdem ab Caterpillar hat im dritten Quartal kräftig von der Nachfrage nach Energietechnik profitiert. Der Boom bei KI-Rechenzentren treibt die Investitionen in Stromversorgung und Infrastruktur – ein Geschäftsfeld, in dem der US-Konzern Generatoren, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     