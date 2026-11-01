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    TUI: Investor knackt 5-Prozent-Schwelle – „Mein Schiff 3“ muss in die Werft

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    TUI: Investor knackt 5-Prozent-Schwelle – „Mein Schiff 3“ muss in die Werft
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Pale Fire Capital überschreitet bei TUI die Fünf-Prozent-Schwelle – „Mein Schiff 3“ muss in die Werft**

    Pale Fire Capital hat seinen zugerechneten Anteil an der TUI AG deutlich aufgestockt. Nach einer Stimmrechtsmitteilung, die TUI am Freitag veröffentlichte, hielt die tschechische Beteiligungsgesellschaft zum 27. Oktober 5,15 Prozent der Stimmrechte. Bei der vorherigen Meldung waren es 3,0046 Prozent. Damit überschritt Pale Fire Capital die gesetzliche Meldeschwelle von fünf Prozent.

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    Der ausgewiesene Bestand umfasst 26.157.021 Stimmrechte. Die Aktien werden nach Angaben des Unternehmens von zwei Teilfonds der Pale Fire Capital SICAV gehalten. Die Stimmrechte werden der Pale Fire Capital SE zugerechnet. Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, meldete die Gesellschaft nicht. TUI bezifferte die Gesamtzahl der Stimmrechte auf rund 507,4 Millionen.

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    Die Pale Fire Capital SE hält sämtliche Gründeraktien der SICAV sowie alle Anteile an deren Investmentmanagerin, der Pale Fire Capital investiční společnost. Einen kontrollierenden Anteilseigner an der Pale Fire Capital SE gibt es laut Mitteilung nicht. Angaben zu den Beweggründen für den Ausbau der Beteiligung oder zu einer geplanten Einflussnahme auf TUI enthält die Meldung nicht.

    Unterdessen muss TUI Cruises nach dem Unfall in Bremerhaven ein Schiff der Flotte überprüfen und reparieren lassen. Die „Mein Schiff 3“ soll voraussichtlich am Sonntag, 1. November, an die Pier der Lloyd Werft wechseln. Fachleute untersuchen den Kreuzfahrer und bereiten die weiteren Arbeiten vor. Die Reederei erwartet Anfang der kommenden Woche mehr Klarheit darüber, welche Auswirkungen der Vorfall auf nachfolgende Reisen haben wird.

    Das nahezu voll besetzte Schiff war beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die „Mein Schiff 3“ von einer Böe erfasst und auf die Schiffe zugetrieben. Der Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf einen siebenstelligen Betrag beziffert.

    Die geplante mehrwöchige Reise in Richtung Kanaren wurde abgesagt. TUI Cruises erstattet den Gästen den Reisepreis. Damit entstehen der Reederei neben den erforderlichen Reparaturen auch Kosten durch die abgesagte Kreuzfahrt; zur Höhe möglicher Gesamtkosten machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

    Die Wasserschutzpolizei ermittelt zum Unfallhergang. Gegen den Kapitän besteht der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit. Die Ermittlungen sollen klären, ob er seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Das Bremer Hafenressort betonte, dass die Kapitäne für Schiffsmanöver im Hafen verantwortlich seien. Die Beteiligungsmeldung und der Unfall sind zwei separate Entwicklungen bei TUI.



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    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 6,952EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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