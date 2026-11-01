Sanofi hebt Jahresziele an – Aktie springt nach starkem Quartal

Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 14,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Einschließlich der Wechselkurseffekte betrug das Plus gut 16 Prozent. Der bereinigte Gewinn erhöhte sich währungsbereinigt um fast 18 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Damit übertraf Sanofi die Erwartungen der Analysten. Konzernchefin Belen Garijo führte den stärkeren Gewinnanstieg auch auf Kostendisziplin zurück. Unter anderem gab das Unternehmen weniger für Vertrieb und Werbung aus.

Sanofi hat nach einem besser als erwarteten dritten Quartal seine Jahresziele angehoben. Der französische Pharmakonzern rechnet nun damit, dass der währungsbereinigte Umsatz im laufenden Jahr im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wächst. Zuvor hatte das Management ein Plus von rund zehn Prozent in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll noch stärker zulegen: Sanofi erwartet nun ein Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wichtigster Wachstumstreiber blieb Dupixent, das Sanofi gemeinsam mit Regeneron vermarktet. Die Erlöse mit dem Mittel gegen Asthma und Neurodermitis legten im Quartal um mehr als ein Drittel zu. In den ersten neun Monaten des Jahres summierten sie sich auf über 15 Milliarden Euro. Sanofi hatte seine langfristige Umsatzprognose für das Medikament im Sommer angehoben: Bis 2030 sollen die Erlöse auf 25 Milliarden Euro steigen.

Auch neue Medikamente entwickelten sich zuletzt deutlich besser. Ihr Wachstum half, rückläufige Einnahmen aus dem Impfstoffgeschäft auszugleichen. Die Quartalszahlen stützten damit die Zuversicht, dass Sanofi seine Abhängigkeit von Dupixent schrittweise verringern kann. Der Blockbuster bleibt jedoch für die Geschäftsentwicklung entscheidend. Anfang des nächsten Jahrzehnts läuft der Patentschutz aus – ein Risiko, das Investoren weiterhin beschäftigt.

Garijo, die seit April an der Konzernspitze steht, erklärte, Sanofi konzentriere sich darauf, den Übergang nach dem Ende der Exklusivität zu bewältigen und die Erträge zu sichern. Dafür verschärft das Unternehmen den Kurs in Forschung und Entwicklung: Die Managerin stoppte mehrere Medikamentenprojekte, die sie als wenig aussichtsreich einstufte, und wechselte den obersten Forschungsmanager aus.

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Sanofi-Aktie gewann kurz nach Handelsbeginn mehr als fünf Prozent. Damit setzte sich die Erholung fort, die Anfang Oktober eingesetzt hatte. Zuvor war das Papier auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2020 gefallen. Trotz des Kurssprungs lag die Aktie bis Donnerstagabend seit Jahresbeginn noch rund acht Prozent im Minus. Für Anleger bleibt damit die zentrale Frage, ob Sanofi neben dem starken Dupixent-Geschäft ausreichend neue Wachstumstreiber aufbauen kann.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 79,42EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.