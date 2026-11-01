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    SpaceX unter Druck: Diese Risiken treiben Anleger um

    Die Bären übernehmen

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    Die SpaceX-Aktie verlor in dieser Woche 8,2 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Hohe Bewertung bei ungewisser Umsetzung der Vision und weiterem Abwärtsdruck.

    Die Bären übernehmen - SpaceX unter Druck: Diese Risiken treiben Anleger um
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Ein Wochenverlust von 8,2 Prozent hat die Debatte um die SpaceX-Aktie auf wallstreetONLINE verschärft. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die langfristigen Geschäftschancen die hohe Bewertung rechtfertigen oder ob vor allem überzogene Erwartungen aus dem Kurs weichen. Die Handelsspanne reichte von 134,50 bis 151,35 US-Dollar. Das Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,4-Fachen des Wochenschnitts. Damit erhielt der Rücksetzer zusätzliche Aufmerksamkeit.

    Rechtfertigt die Wachstumsvision die Bewertung?

    Die Skepsis gegenüber dem Preis zieht sich durch mehrere Beiträge. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,00 Billion US-Dollar sehen kritische Stimmen wenig Spielraum für enttäuschte Erwartungen. Selbst unter grundsätzlich zuversichtlichen Teilnehmern findet sich die Einschätzung, dass die Aktie gemessen am heutigen Geschäft teuer sei. Der Unterschied liegt im Zeithorizont: Befürworter setzen auf künftige Geschäftsfelder, während Skeptiker eine stärkere Bindung des Börsenwerts an bereits nachvollziehbare wirtschaftliche Leistungen verlangen.

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    Konkreter wird die Kritik beim Kursverlauf. Mehrere Beiträge beschreiben wiederholt gescheiterte Anläufe im Bereich um 150 US-Dollar und leiten daraus nachlassende Stärke ab. Einzelne Teilnehmer erkennen einen Abwärtstrend. Andere halten dagegen, dass die Schwäche nicht allein SpaceX betreffe. Sie vermuten Belastungen durch das allgemeine Börsenumfeld, Zinsen und konkurrierende Börsengänge. Dass diese Faktoren den Wochenverlust verursacht haben, ist damit jedoch nicht belegt.

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    Starlink überzeugt eher als ferne Zukunftsprojekte

    Das greifbarste positive Argument liefert die Diskussion über Starlink. Ein Erfahrungsbericht hebt die aus Nutzersicht einfache Installation und den Nutzen im ländlichen Raum hervor. Weitere Beiträge sehen die Chance, etablierten Telekommunikationsanbietern Geschäft abzunehmen. Daraus entsteht ein nachvollziehbares Wachstumsszenario: Satelliteninternet könnte Kunden erreichen, denen bestehende Anschlüsse zu teuer oder zu aufwendig erscheinen. Wie stark sich das in Umsatz und Ergebnis niederschlagen würde, bleibt in den Beiträgen offen.

    Weniger belastbar sind Hoffnungen auf neue Anwendungen in der Frachtlogistik oder auf Kooperationen im Telekommarkt. Sie werden als mögliche zusätzliche Geschäftsfelder diskutiert, nicht als gesicherte Ertragsquellen. Bei Weltraum-Rechenzentren entzündet sich zudem eine technische Kontroverse an der Wärmeabfuhr im Vakuum. Während Kritiker darin ein Hindernis sehen, verweisen andere auf mögliche Kühllösungen. Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit lässt sich aus dieser Forumsdebatte nicht ableiten.

    In der kommenden Woche rücken zunächst die Kursmarken in den Vordergrund: Das Wochentief bei 134,50 US-Dollar bildet die Unterstützung, das Wochenhoch bei 151,35 US-Dollar den Widerstand. Entscheidend wird sein, ob ein erneuter Anlauf nach oben gelingt oder das Tief unterschritten wird. Inhaltlich könnten belastbare Neuigkeiten zu Starlink und zur Umsetzung weiterer Geschäftsfelder helfen, die Lücke zwischen Wachstumsvision und Bewertungszweifeln einzugrenzen.

    SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -8,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 151,35$ / 134,50$
    Marktkapitalisierung 1,00 Bil.USD

    Stand: 01.11.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 151,35$ und das Wochentief bei 134,50$ die zunächst wichtigsten Marken.

    SpaceX

    -4,26 %
    -7,75 %
    -7,64 %
    +23,43 %
    -23,94 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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