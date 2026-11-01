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    Eli Lilly stark gelaufen – wie bewertet sich die Aktie im November 2026?

    Monatsanalyse

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    Eli Lilly zeigte einen außergewöhnlich starken Vormonat. Die Frage lautet nun, ob der November darauf aufbauen kann.

    Monatsanalyse - Eli Lilly stark gelaufen – wie bewertet sich die Aktie im November 2026?
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Die Performance im Oktober 2026, mit einem Plus von +23,67 %, deutet auf nachhaltig verbessertes Vertrauen hin. Der November dürfte zeigen, ob sich das Momentum stabilisiert.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Eli Lilly zählt zu den Schwergewichten am Markt und verfügt über eine enorme Marktkapitalisierung. Die Größe sorgt für Stabilität, begrenzt aber oft das kurzfristige Wachstumstempo.
    Die hohe Marktbewertung unterstreicht die dominante Stellung von Eli Lilly innerhalb der Branche. Anleger setzen hier vor allem auf Verlässlichkeit.
    Als globaler Player profitiert Eli Lilly von Skaleneffekten und stabilen Cashflows.

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    Eli Lilly ist der Branche Pharmaindustrie zuzuordnen, die als vergleichsweise defensiv gilt. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile Nachfrage und geringere Konjunkturabhängigkeit aus. Gerade in unsicheren Marktphasen kann diese Branchenstruktur unterstützend wirken. Die Zugehörigkeit zum defensiven Segment sorgt für eine solide Grundlage im operativen Geschäft. Anleger verbinden mit Pharmaindustrie typischerweise Verlässlichkeit und planbare Entwicklung.

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    Eli Lilly wird mit einem KGV von 39,87 auf einem ambitionierten Bewertungsniveau gehandelt. In der Aktie ist damit bereits viel Zuversicht eingepreist. Enttäuschungen bei Wachstum oder Marge könnten an einem solchen Bewertungsniveau sensibler aufgenommen werden. Der Markt unterstellt dem Unternehmen eine starke weitere Entwicklung. Die hohe Bewertung erhöht die Bedeutung neuer positiver Impulse.

    Die Dividendenrendite von Eli Lilly liegt aktuell bei +0,62 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    Eli Lilly

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    ISIN:US5324571083WKN:858560
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    Eli Lilly Aktie im November 2026 ein Kauf?

    Eli Lilly ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf Diabetes, Adipositas, Onkologie, Immunologie und Neurologie. Kernprodukte sind u.a. Mounjaro/Zepbound, Trulicity, Verzenio. Starke Marktstellung im Adipositas- und Diabetessegment. Wichtige Konkurrenten: Novo Nordisk, Pfizer, Merck, Sanofi. USP: starke Pipeline, führende GLP‑1-Therapien, hohe F&E-Intensität und Skalenvorteile.

    Die Aktie von Eli Lilly erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,85 %, über 10 Jahre bei 34,54 %.

    Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1330,98$, was einem Rückgang von -6,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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