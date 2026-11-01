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    560 Millionen Euro: Deutsche Bank und EIB geben Europas Raumfahrt Schub

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    560 Millionen Euro: Deutsche Bank und EIB geben Europas Raumfahrt Schub
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ### EIB und Deutsche Bank finanzieren Europas Raumfahrtindustrie

    Die Deutsche Bank und die Europäische Investitionsbank (EIB) wollen mit einer Finanzierungspartnerschaft über 560 Millionen Euro Investitionen in der europäischen Raumfahrtindustrie erleichtern. Gefördert werden sollen unter anderem wiederverwendbare Trägerraketen und Raumfahrzeuge, Antriebssysteme, die Satellitenfertigung sowie Erdbeobachtung. Voraussichtlich rund die Hälfte der Mittel wird in Deutschland eingesetzt, der übrige Anteil in anderen EU-Mitgliedstaaten. Die Kredite sollen Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erreichen.

    Die unterstützten Technologien ermöglichen Anwendungen, die über die Raumfahrt hinausreichen: Dazu zählen Kommunikation und Navigation, aber auch die frühzeitige Erkennung von Waldbränden, die Überwachung von Umweltverschmutzung und Sicherheitsanwendungen. Für Raumfahrtunternehmen ist der Zugang zu klassischer Bankfinanzierung häufig schwierig. Lange Entwicklungszeiten, technische Komplexität und unsichere Erträge erschweren die Einschätzung von Risiken. Die Initiative knüpft an die Zusammenarbeit von EIB und Europäischer Weltraumorganisation (ESA) an, die den Finanzierungsbedarf der Branche besser decken wollen. Die EIB vergibt als Förderbank der EU langfristige Kredite für Vorhaben, die politische Ziele der Union unterstützen.

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    Weitere Meldungen zeichnen ein gemischtes wirtschaftliches Bild. EZB-Präsidentin Christine Lagarde will ihr Amt am 7. Februar 2027 niederlegen – knapp neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. In den USA beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal auf annualisiert 3,4 Prozent. Das übertraf die Erwartungen und war der stärkste Zuwachs seit einem Jahr. Zugleich verharrten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 194.000 auf niedrigem Niveau. In der Eurozone sank die Wirtschaftsstimmung im Oktober dagegen stärker als prognostiziert: Der Indikator fiel auf 96,9 Punkte und damit weiter unter seinen langfristigen Durchschnitt.

    Auch politische und finanzielle Risiken bleiben Thema. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann schloss Leistungskürzungen in der Pflege angesichts einer erwarteten Milliardenlücke nicht aus; die Koalition plant ein Gesetz, eine Kommission soll Reformvorschläge erarbeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb trotz deutscher Vorbehalte für eine assoziierte Mitgliedschaft Kanadas. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte China zu fairem Handel, zur Stärkung der regelbasierten Ordnung und zu einem Einsatz für Frieden.

    Für die Deutsche Bank selbst meldete das Institut im dritten Quartal 2026 einen Vorsteuergewinn von 2,631 Milliarden Euro, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nachsteuergewinn lag bei rund 1,9 Milliarden Euro. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital betrug 10,6 Prozent, die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 62,4 Prozent; die harte Kernkapitalquote lag bei 14 Prozent. Kommentare in Anlegerforen über Kursverluste, Fondsumschichtungen oder eine angeblich zu niedrige Bewertung sind Einschätzungen einzelner Nutzer, keine bestätigten Unternehmensmeldungen.



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    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 30,24EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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