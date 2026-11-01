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    LPKF: Solarflaute drückt Ergebnis – Halbleiterhoffnung verzögert sich

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    ### LPKF: Solargeschäft drückt Ergebnis, Hoffnung ruht auf Halbleitertechnik

    Der Laserspezialist LPKF hat in den ersten neun Monaten 2026 deutliche Einbußen verbucht. Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,1 Prozent auf 60,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT rutschte auf minus 8,9 Millionen Euro, nach minus 0,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Unbereinigt betrug das operative Ergebnis minus 12,8 Millionen Euro. Hauptbelastung war das schwache Solargeschäft; zudem verzögerten sich Aufträge im Bereich Advanced Packaging.

    Im Solarsegment gingen die Erlöse um 57 Prozent auf 11,2 Millionen Euro zurück. Kunden verschieben Investitionen, während sie den erwarteten Wechsel zu Perowskit-Technologien abwarten. Ein größerer Auftrag aus China, der wesentlich zur Prognoseanpassung beigetragen hätte, steht noch unter dem Vorbehalt staatlicher Genehmigungen. LPKF erwartet die damit verbundenen Umsätze nun erst 2027. Auch das Segment Welding entwickelte sich schwächer: Nach einem starken Vorjahr mit einem Sonderprojekt sank der Umsatz um 44 Prozent auf 11,2 Millionen Euro. Electronics und Development zeigten sich insgesamt stabiler.

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    Der Auftragseingang blieb mit 65,1 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 31,9 Millionen Euro. Zugleich verschlechterte sich der Free Cashflow auf minus 11,7 Millionen Euro, nach minus 5,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

    Für das Gesamtjahr hält LPKF an der Ende September gesenkten Prognose fest: Der Umsatz soll 93 bis 100 Millionen Euro erreichen, die bereinigte EBIT-Marge zwischen minus 7,0 und minus 2,5 Prozent liegen. Zuvor hatte das Unternehmen 105 bis 120 Millionen Euro Umsatz und eine Marge von minus 3,0 bis plus 4,5 Prozent in Aussicht gestellt. Um die neue Umsatzspanne zu erreichen, muss das traditionell starke Schlussquartal entsprechend ausfallen.

    Strategisch setzt LPKF auf LIDE, ein Verfahren zur präzisen Bearbeitung von Glas für Halbleitergehäuse. Kunden nutzen Anlagen für Entwicklungs- und Qualifizierungsprojekte, doch der Schritt zur Serienproduktion dauert länger als geplant. Weitere Aufträge könnten sich in die erste Hälfte 2027 verschieben. Ein Letter of Intent mit einem führenden asiatischen Hersteller im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich soll noch 2026 verbindlich werden; Umsätze daraus werden erst im kommenden Jahr erwartet.

    Parallel treibt LPKF das Sparprogramm North Star voran. Die erste Welle soll schrittweise jährliche Einsparungen von gut acht Millionen Euro bringen. Eine zweite organisatorische Umbauphase beginnt Anfang 2027. Bis 2028 soll North Star insgesamt rund 16 Millionen Euro zum EBIT beitragen. Das Unternehmen hält an seinem Ziel einer nachhaltigen zweistelligen EBIT-Marge fest.

    Montega bewertet die aktuelle Schwäche als Übergangsphase, bestätigt die Kaufempfehlung und setzt das Kursziel bei 22 Euro. Das ist die Einschätzung des Analystenhauses, keine Anlageberatung.



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    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,69 % und einem Kurs von 10,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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