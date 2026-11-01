CJ BIO präsentiert zukunftsorientierte Lösungen für die Tierernährung auf der EuroTier 2026

FRANKFURT, Deutschland, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- CJ BIO wird an der EuroTier 2026 teilnehmen, die vom 10. bis 13. November 2026 in Hannover stattfindet, um interessierten Kunden und Branchenpartnern seine Lösungen für die Tierernährung vorzustellen.

Unter dem Standkonzept „Feed Intelligence for Sustainable Performance" wird CJ BIO Lösungen präsentieren, die auf die zentralen Herausforderungen der heutigen Futtermittel- und Tierernährungsbranche ausgerichtet sind. Immer mehr Unternehmen sehen sich mit steigenden Kosten, neuen Nachhaltigkeitsanforderungen, der wachsenden Bedeutung proteinreduzierter Futterrationen (Low-CP) und umweltbedingten Stressfaktoren bei Nutztieren konfrontiert. CJ BIO unterstützt seine Kunden dabei mit umfassendem Fachwissen über Aminosäuren, hochwertigen Futtermittelzusatzstoffen und digitalen Lösungen.

Eines der Hauptthemen am Stand von CJ BIO wird „Low-CP-Rationen für nachhaltige Entscheidungen in der Futtermittelformulierung" sein. CJ BIO wird zeigen, wie die BESTAMINO-Aminosäurelösungen sowie „Carbon Insights" und „Feed Xplorer" nachhaltigere Strategien zur Futtermittelformulierung unterstützen können.

Darüber hinaus wird CJ BIO vorstellen, wie sich mithilfe von Aminosäuren die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von Nutztieren unter hoher Belastung unterstützen lassen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen „Arginin zur Unterstützung der Stressresistenz" und „Tryptophan Nr. 1 für Stressbewältigung und Leistungsfähigkeit unter hoher Belastung". CJ BIO wird praxisorientierte Erkenntnisse zu den jeweiligen Einsatzmöglichkeiten bei Geflügel, Schweinen und weiteren wichtigen Nutztierarten präsentieren.

Mit NuAct IMP wird eine hochreine IMP-basierte Nukleotidlösung präsentiert. Unter dem Motto „NuAct IMP für eine verbesserte Futterakzeptanz" wird das Unternehmen die potenziellen Vorteile für die praktische Futtermittelanwendung sowie die Positionierung als Premium-Lösung auf Basis hochreiner Rohstoffe hervorheben.

Ein weiterer Schwerpunkt ist NewtriSolution, eine digitale Plattform zur Unterstützung datenbasierter Entscheidungen in der Tierernährung. Die Plattform verbindet Tools zur Rohstoffanalyse, Futtermittelformulierung sowie Wirtschaftlichkeitsbewertung und soll Kunden dabei unterstützen, fundiertere und systematischere Entscheidungen bei der Entwicklung und Optimierung von Futtermitteln zu treffen.

„Da die Futtermittel- und Tierernährungsbranche vor immer komplexeren Herausforderungen steht, benötigen unsere Kunden mehr als nur hochwertige Inhaltsstoffe. Sie benötigen technisches Fachwissen, praktische Unterstützung und datengestützte Entscheidungshilfen", erklärte ein Sprecher von CJ BIO. „Auf der EuroTier 2026 werden wir Lösungen präsentieren, die Produkte, Technologie und Daten miteinander verbinden. Gleichzeitig freuen wir uns auf den direkten Austausch mit unseren Kunden über ihre Herausforderungen in den Bereichen Futtermittelformulierung, Tierleistung und Nachhaltigkeit."

Auf der EuroTier 2026 wird CJ BIO Gastfreundschaft großschreiben und verschiedene Themenbereiche für seine Lösungen, Live-Demonstrationen digitaler Plattformen sowie Bereiche für persönliche Kundengespräche in angenehmer Atmosphäre anbieten, um den fachlichen Austausch und die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zu fördern.

CJ BIO begrüßt Besucher in Halle 21, Stand A35, um gemeinsam Lösungen für eine nachhaltige und leistungsfähige Tierernährung zu erörtern.

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