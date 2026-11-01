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    Bundeswehr rüstet mit Kamikazedrohnen auf – Airbus-Aktie im Aufwind

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    Bundeswehr rüstet mit Kamikazedrohnen auf – Airbus-Aktie im Aufwind
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Die Bundeswehr kommt der Beschaffung sogenannter Kamikazedrohnen näher. Die technische Qualifizierung stehe kurz vor dem Abschluss, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Besuch des Münchner Rüstungsunternehmens Helsing. Bis zum Abschluss werde es voraussichtlich noch „ein paar Wochen“ dauern. Derzeit werde insbesondere der Gefechtskopf erprobt.

    Die Systeme sollen der in Litauen stationierten Panzerbrigade 45 zugeordnet werden. Pistorius bekräftigte, dass die Brigade ab 2027 mit der sogenannten „Loitering Munition“ ausgestattet werden soll. Die Drohnen können längere Zeit über einem Gebiet kreisen und ein Ziel anschließend angreifen. Da sie sich beim Einsatz in der Regel selbst zerstören, werden sie auch als Kamikazedrohnen bezeichnet.

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    Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im Februar die Mittel für die Anschaffung freigegeben. Als erste Lieferanten sind Helsing sowie das Berliner Unternehmen Stark Defence vorgesehen. Pistorius plant darüber hinaus den Aufbau eines eigenen Drohnenregiments. Die geplante Ausstattung der Brigade ist Teil der militärischen Stärkung der Nato-Ostflanke.

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    Bei seinem Besuch in München und Umgebung traf Pistorius die Führungsspitzen von vier Rüstungsunternehmen, darunter neben Helsing auch die Militärsparte von Airbus. Der französisch-deutsche Konzern arbeitet unter anderem an einem unbemannten Jagdbomber. Die Bundesregierung wolle die heimische Verteidigungsindustrie künftig stärker nutzen, sagte der Minister. Er verwies auf deren Innovationskraft und moderne Technologien. Der Besuch unterstreicht die wachsende Bedeutung unbemannter Systeme und militärischer künstlicher Intelligenz für die Aufrüstung der Bundeswehr.

    Auch an der Börse stand Airbus im Fokus. Die Aktie legte am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 1,8 Prozent zu und entfernte sich damit von ihrer 21-Tage-Linie. Zugleich versuchte sie, die 50-Tage-Linie zu überwinden. Diese gleitenden Durchschnitte gelten als Hinweise auf die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Aktienkurses.

    Ein Händler zufolge hatten Anleger mit einem schwachen Bericht gerechnet. Beim freien Barmittelfluss blieb Airbus deutlicher hinter den Markterwartungen zurück. Ausschlaggebend sei jedoch vor allem eine Veränderung des Betriebskapitals gewesen. Die Reaktion am Markt fiel damit vergleichsweise positiv aus: Die Aktie gewann trotz des enttäuschenden Cashflows an Wert.

    Operativ hält Airbus an seinem ambitionierten Auslieferungsziel fest. Trotz Produktionsmängeln im Sommer plant der Flugzeugbauer, im laufenden Jahr rund 870 Verkehrsflugzeuge an Kunden zu übergeben. Damit würde der Konzern den bisherigen Höchstwert von 863 Maschinen aus dem Jahr 2019 übertreffen. Airbus steuert somit weiterhin auf ein Rekordjahr zu. Die Entwicklung verdeutlicht zugleich die unterschiedlichen Geschäftsfelder des Konzerns: Neben dem zivilen Flugzeugbau gewinnt das Rüstungsgeschäft durch neue militärische Projekte an Bedeutung.



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    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 191EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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