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    Astrazeneca übertrifft Erwartungen: Krebsboom treibt Gewinn und Aktie

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    Astrazeneca übertrifft Erwartungen: Krebsboom treibt Gewinn und Aktie
    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    Astrazeneca hat im dritten Quartal dank kräftiger Nachfrage nach Krebsmedikamenten stärker zugelegt als erwartet. Der Umsatz des britischen Pharmakonzerns stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf rund 16,2 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 14,5 Milliarden Euro. Der Überschuss erhöhte sich um rund ein Viertel auf 3,1 Milliarden Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die durchschnittlichen Prognosen der Analysten.

    Zum Wachstum trug vor allem das Geschäft mit Krebsmedikamenten bei. Dessen Erlöse nahmen im Quartal um 17 Prozent auf knapp 7,8 Milliarden Dollar zu. Damit entfiel fast die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes auf diesen Bereich. Die Zahlen unterstreichen die wachsende Bedeutung der Onkologie für Astrazeneca und zeigen, wie stark die Entwicklung des Konzerns derzeit von der Nachfrage nach entsprechenden Arzneien geprägt wird.

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    Ein deutlich schwächeres Bild ergab sich dagegen bei Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen. In diesem Geschäftsbereich sanken die Erlöse um rund ein Fünftel auf 2,6 Milliarden Dollar. Der Rückgang machte deutlich, dass die Entwicklung innerhalb des Konzerns uneinheitlich bleibt: Die Zuwächse in der Onkologie überlagerten zwar die Schwäche in diesem Segment, doch die Abhängigkeit von einzelnen Wachstumstreibern nimmt damit zugleich an Bedeutung zu.

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    An der Börse wurden die Quartalszahlen positiv aufgenommen. Die Astrazeneca-Aktie stieg am Freitag um 6,5 Prozent und gehörte damit zu den stärksten Werten im britischen Leitindex FTSE 100. UBS-Analyst Colin White bezeichnete das Quartal als solide. Der unerwartet hohe operative Gewinn sei allerdings vor allem auf Verschiebungen bei den Kosten zurückzuführen. Damit ist ein Teil der positiven Gewinnüberraschung nach Einschätzung der Bank nicht zwingend als dauerhaft höheres Ertragsniveau zu interpretieren.

    Vorstandschef Pascal Soriot sieht den Konzern trotz der unterschiedlichen Entwicklung der Geschäftsbereiche auf Kurs zu seinen Zielen für 2026 und 2030. Für das laufende Jahr erwartet Astrazeneca weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Die Prognose signalisiert, dass das Management die Dynamik aus dem dritten Quartal für ausreichend hält, um die Jahresziele zu erreichen.

    Für Anleger dürften neben dem anhaltenden Erfolg der Krebsmedikamente daher auch die Entwicklung der übrigen Sparten und die Qualität des Gewinnwachstums entscheidend bleiben. Die Zahlen liefern Astrazeneca Rückenwind, belegen aber zugleich, dass einzelne außergewöhnlich starke Bereiche die Schwächen anderer Geschäftsfelder derzeit auffangen. Die Marktreaktion fiel dennoch klar positiv aus: Investoren honorierten vor allem das Umsatzwachstum, den höheren Überschuss und den über den Erwartungen liegenden bereinigten Gewinn je Aktie.



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