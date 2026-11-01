Bundesanleihen im Zickzack: Inflation und EZB sorgen für Nervosität

Ökonomen bewerteten die unveränderten Zinsen als vorläufige Pause, nicht als Entwarnung. Michael Heise von HQ Trust sagte, die EZB könne bis zur nächsten Sitzung die Inflationsentwicklung abwarten. Frühere Zinserhöhungen und gestiegene Kapitalmarktrenditen bremsten den Preisdruck bereits. Zugleich blieben die Risiken hoch: Eine rasche Entspannung an den Energiemärkten oder in der Nahostkrise sei nicht absehbar. Viele Fachleute rechneten deshalb weiterhin mit einer Zinserhöhung im Dezember. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer verwies darauf, dass Lagarde den Märkten indirekt signalisiert habe, weitere Straffungen nicht übermäßig einzupreisen. Frankreichs hoch verschuldeter Staat profitiere besonders stark, wenn die Zinserwartungen nachließen, da französische Anleihen stärker auf solche Veränderungen reagierten als Bundesanleihen.

Deutsche Staatsanleihen reagierten zum Ende der Woche wechselhaft auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und neue Inflationsdaten. Am Donnerstag legte der richtungweisende Euro-Bund-Future zunächst um 0,25 Prozent auf 122,11 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 3,35 Prozent. Die EZB ließ den Einlagenzins wie erwartet bei 2,5 Prozent, obwohl die Teuerung deutlich gestiegen ist. Kurz vor dem Beschluss wurde bekannt, dass Präsidentin Christine Lagarde ihr Amt am 7. Februar 2027 vorzeitig aufgeben will. Ihre Ankündigung fiel damit in eine Phase erhöhter Unsicherheit über Inflation und Geldpolitik. Anleihekurse steigen üblicherweise, wenn Markterwartungen für künftige Zinsen sinken; Renditen bewegen sich gegenläufig. Diese Beziehung prägte den Handel der folgenden Tage, als Anleger neue Preis- und Konjunkturdaten einordneten.

Am Freitag belasteten zunächst steigende Inflationsraten aus der Eurozone die Anleihekurse. Der Bund-Future gab am Morgen um 0,18 Prozent auf 122,14 Punkte nach; die zehnjährige Bundesrendite blieb bei 3,35 Prozent. In Frankreich beschleunigte sich die Inflation auf 3,8 Prozent und lag damit über den Erwartungen. Höhere Kraftstoff- und Gaspreise im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg trieben die Teuerung. In Spanien schwächte sie sich zwar leicht ab, verharrte aber knapp unter fünf Prozent. Anleger warteten zudem auf weitere Daten aus Deutschland und Italien. Die Zahlen verstärkten zunächst die Sorge, dass anhaltend hohe Energiepreise die EZB zu einer Zinserhöhung bewegen könnten. Damit setzte sich die gegenläufige Bewegung von Kursen und Renditen fort.

Im weiteren Verlauf drehte der Markt: Nach deutschen Verbraucherpreisdaten stieg der Bund-Future um 0,09 Prozent auf 122,47 Punkte, während die Rendite auf 3,31 Prozent sank. Die Inflation in Deutschland ging im Oktober stärker zurück als erwartet und fiel unter drei Prozent. Krämer führte dies vor allem auf den Tankrabatt zurück und warnte, höhere Energiekosten könnten später auf andere Waren und Dienstleistungen übergreifen. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sah dagegen vorerst keine indirekten Effekte und hielt eine Dezember-Erhöhung damit für keineswegs sicher. Frankreich blieb ein Sonderfall: Schwache Investitionen und Exporte belasteten die Wirtschaft, während Haushaltsprobleme und Proteste die Märkte verunsicherten. US-Wachstum von annualisiert 3,4 Prozent im dritten Quartal bewegte deutsche Anleihen kaum.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 122,4EUR auf L&S Exchange (30. Oktober 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.