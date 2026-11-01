Merck hebt Jahresprognose an – Aktie springt nach starkem Quartal

Im dritten Quartal erzielte Merck einen Umsatz von 18,1 Milliarden Dollar – ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten. Besonders das Geschäft mit Krebsmedikamenten sowie die Tierarzneisparte trugen zum Wachstum bei. Unter dem Strich fiel der Gewinn jedoch niedriger aus: Er sank auf knapp 5,1 Milliarden Dollar, nach 5,8 Milliarden im Vorjahresquartal. Eine Abschreibung im Zusammenhang mit einem Lizenzabkommen belastete das Ergebnis. Der Rückgang beim Nettogewinn steht somit neben einer besseren Umsatzentwicklung und verdeutlicht, dass Sonderbelastungen die ausgewiesene Ertragslage beeinflussen können.

Der US-Pharmakonzern Merck & Co. erhöht nach einem überraschend starken dritten Quartal erneut seine Umsatzprognose. Rückenwind kam vor allem aus dem Geschäft mit Krebsmedikamenten und Tierarzneien, wie das Unternehmen mitteilte. Konzernchef Robert Davis erwartet für 2026 nun Erlöse zwischen 66,8 und 67,3 Milliarden US-Dollar. Bislang hatte die Spanne bei 66,3 bis 67,3 Milliarden Dollar gelegen. Damit steigt die Untergrenze um 500 Millionen Dollar; das obere Ende bleibt unverändert. Bereits im August hatte Merck sein Umsatzziel angehoben. Die erneute Anpassung signalisiert, dass das Management die Geschäftsentwicklung zuletzt stärker einschätzt als noch vor wenigen Monaten.

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Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie ging im Vergleich zum Vorjahr zurück. Mit 2,49 Dollar lag es dennoch deutlich über den Markterwartungen. Merck hob deshalb zugleich seine Jahresprognose für diese Kennziffer an: Für 2026 peilt der Konzern nun 2,77 bis 2,82 Dollar je Aktie an. Zuvor hatte die Spanne 2,66 bis 2,76 Dollar betragen. Die Anpassung fällt damit sowohl am unteren als auch am oberen Ende positiv aus. Für Anleger zählt neben dem ausgewiesenen Quartalsgewinn vor allem, dass Umsatz und bereinigtes Ergebnis besser ausfielen als von Analysten erwartet und die Zielwerte für das Gesamtjahr angehoben wurden.

An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Merck-Aktie legte im frühen US-Handel um nahezu fünf Prozent zu. Der Kursanstieg spiegelt die Erleichterung der Investoren über die angehobenen Ziele und die robuste Nachfrage in wichtigen Geschäftsbereichen wider. Zugleich bleibt der niedrigere Nettogewinn ein Hinweis darauf, dass die Quartalsbilanz nicht durchweg stärker ausfiel. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, ob Merck das Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen fortsetzen und die höheren Jahresziele erreichen kann. Die Prognoseanhebung ist bereits die jüngste in einer Reihe von Anpassungen: Das Management hatte seine Erwartungen im Jahresverlauf mehrfach nach oben gesetzt.

Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 134,0USD auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.